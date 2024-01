Sprockhövel/Gelsenkirchen Den C-Juniorenfußballern der TSG Sprockhövel gelingt sogar ein Traumtor, aber es setzt in den Testspielen Niederlagen. So urteilt der Trainer.

Zwei Spiele, zwei Niederlagen: Und Patrick Knieps muss nach diesen Testpartien feststellen, dass sich seine Fußballer noch im Ferienmodus befinden. „Dafür habe ich aber auch Verständnis“, sagt der Trainer der C-Junioren-Landesligisten TSG Sprockhövel nach dem 1:2 (0:2) gegen den Niederrheinligisten VfB Hilden sowie dem 1:3 (0:2) beim U-14-Team des FC Schalke 04, das im U-14-Nachwuchscup hinter Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach auf Rang drei liegt.

Im Heimspiel gegen Hilden hatte Patrick Knieps vor allem die erste Halbzeit nicht gefallen. „Wir hatten keine gute Einstellung“, sagte er. „Wir sind wenig in die Zweikämpfe gekommen und haben auch zu wenig Fußball gespielt.“ Ein Resultat dessen waren die Gegentore, die in der siebten und 23. Minute in der Klein-Arena fielen. „Nach der Pause war die Einstellung besser, aber im Großen und Ganzen war’s keine gute Leistung“, sagte der TSG-Coach, der acht Minuten vor dem Ende immerhin noch den 1:2-Anschlusstreffer durch Lewis Guhl sah.

Liam Parpart trifft auf Schalke mit einem 30-Meter-Schuss für die TSG Sprockhövel

Einen Tag später ging es für das U-15-Team der TSG in den Schatten der Veltins-Arena. Und dort wartete ein sehr starker Gegner, der auch Patrick Knieps ein bisschen begeisterte. „Die Schalker haben ihre komplette U14 aufgeboten, und die ist technisch sehr, sehr gut“, sagte der Sprockhöveler C-Junioren-Trainer, der sich unter anderem auch ein Live-Bild von Riyad Ouédraogo machen durfte, dem jüngeren Bruder des verletzten Schalke-Profis Assan.

70 Minuten gab die Mannschaft des Wittener Trainers Jörg Behnert den Ton an. Miran Turan (5.), Luca Groß (23.) und Justin Osuoha (36.) sorgten für die 3:0-Führung des königsblauen Nachwuchses, ehe es auch bei der TSG einmal Begeisterung gab. Der Grund: Liam Parpart traf in der 43. Minute mit einem tollen 30-Meter-Schuss. „Wir hatten insgesamt nur zwei Schüsse“, sagte Patrick Knieps und musste ein bisschen schmunzeln.

