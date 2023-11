Hattingen/Sprockhövel. Die Sprockhöveler und Hattinger Fußballvereine planen bereits jetzt ihr Programm in der Winterpause. Ein Team hat mehr als drei Monate Pause!

Die Winterpause der Saison 2023/2024 steht für die allermeisten Vereine an. Von Mitte Dezember bis Anfang Februar ruht der Ligabetrieb. Das hindert die Klubs aber nicht daran, schon jetzt fleißig Testspiele zur organisieren.

Besonders namhafte Gegner hat sich dabei Oberligist TSG Sprockhövel ausgesucht. Am kommenden Samstag nutzt die TSG das spielfreie Wochenende schon für einen Leistungsvergleich gegen eine gemischte U18 und U19 des FC Schalke 04. Um 11 Uhr ist Anstoß am Ernst-Kuzorra-Weg. Am 07. Januar kommt dann Regionalligist Wuppertaler SV nach Sprockhövel.

Ganz extrem wird die Pause für die Fußballerinnen des SuS Niederbonsfeld. Sie haben am 3. Dezember gegen SuS Dinslaken das letzte Bezirksliga-Spiel dieses Jahres. Weiter geht es in der Liga erst am 10. März!

Diese Testspiele haben die überkreislichen Teams und die ersten Mannschaften der Kreisligisten bisher ausgemacht.

TSG Sprockhövel (Oberliga)

07. Januar: Heimspiel gegen den Wuppertaler SV (Regionalliga, 14 Uhr)

13. Januar: Auswärtsspiel beim Lüner SV (Westfalenliga, 13 Uhr)

14. Januar: Heimspiel gegen den Mülheimer FC (Oberliga, 14.30 Uhr)

21. Januar: Heimspiel gegen den VfB Homburg (Oberliga, 14.30 Uhr)

27. Januar: Heimspiel gegen den ETB SW Essen (Oberliga, 14.30 Uhr)

SC Obersprockhövel (Westfalenliga)

14. Januar: Heimspiel gegen den SSV Bergisch Born (Bezirksliga, 15 Uhr)

21. Januar: Heimspiel gegen den SC Velbert (Landesliga, 15 Uhr)

28. Januar: Heimspiel gegen die SG Welper (Landesliga, 15 Uhr)

04. Februar: Heimspiel gegen die SpVg Hagen (Landesliga, 15 Uhr)

SF Niederwenigern (Landesliga)

11. Februar: Auswärtsspiel beim SC Velbert (Landesliga, 15 Uhr)

SG Welper (Landesliga)

13. Januar: Auswärtsspiel beim BV Herne-Süd (Bezirksliga, 15.30 Uhr)

28. Januar: Auswärtsspiel beim SC Obersprockhövel (Westfalenliga, 15 Uhr)

01. Februar: Auswärtsspiel beim SC Hassel (Bezirksliga, 19.30 Uhr)

04. Februar: Auswärtsspiel bei der SpVg Blau Gelb Schwerin (Bezirksliga, 15 Uhr)

SF Niederwenigern Frauen (Landesliga)

noch keine offiziell ausgemachten Testspiele

SC Obersprockhövel II (Bezirksliga)

14. Januar: Auswärtsspiel bei SW Eppendorf (Kreisliga A, 14.45 Uhr)

21. Januar: Heimspiel gegen die TSG Sprockhövel II (Kreisliga A, 12.45 Uhr)

28. Januar: Heimspiel gegen den SC Weitmar (Kreisliga A, 12.45 Uhr)

04. Februar: Heimspiel gegen die DJK TuS Ruhrtal Witten (Kreisliga A, 12.45 Uhr)

SuS Niederbonsfeld (Bezirksliga)

noch keine offiziell ausgemachten Testspiele

SuS Niederbonsfeld Frauen (Bezirksliga)

03. März: Auswärtsspiel bei der SSVg Heiligenhaus (Bezirksliga, 12 Uhr)

TuS Hattingen (Kreisliga A)

04. Februar: Auswärtsspiel bei SW Eppendorf (Kreisliga A, 14.45 Uhr)

Hedefspor Hattingen (Kreisliga A)

noch keine offiziell ausgemachten Testspiele

TuS Hasslinghausen (Kreisliga A)

14. Januar: Heimspiel gegen den TuS Ennepetal III (Kreisliga B, 15 Uhr)

21. Januar: Heimspiel gegen den FC Saloniki Essen (Kreisliga A, 15 Uhr)

28. Januar: Heimspiel gegen den SC Zurstraße (Kreisliga A, 15 Uhr)

01. Februar: Heimspiel gegen den TuS Esborn (Kreisliga B, 19.30 Uhr)

04. Februar: Heimspiel gegen den SC Berchum/Garenfeld II (Kreisliga A, 15 Uhr)

11. Februar: Heimspiel gegen den TSV Fichte Hagen (Kreisliga A, 15 Uhr)

VfL Gennebreck Frauen (Kreisliga A)

noch keine offiziell ausgemachten Testspiele

VfL Gennebreck (Kreisliga B)

noch keine offiziell ausgemachten Testspiele

Hiddinghauser FV (Kreisliga B)

28. Januar: Heimspiel gegen Al Seddiq Hagen (Kreisliga A, 14.30 Uhr)

04. Februar: Auswärtsspiel beim SC Concordia Hagen (Kreisliga A, 15 Uhr)

11. Februar: Heimspiel gegen den Wuppertaler SV II (Kreisliga B, 15 Uhr)

DJK Märkisch Hattingen (Kreisliga B)

13. Januar: Heimspiel gegen die TSG Sprockhövel II (Kreisliga A, 17 Uhr)

28. Januar: Heimspiel gegen SuS Wilhelmshöhe (Kreisliga A, 14.30 Uhr)

FC Sandzak-Hattingen (Kreisliga B)

noch keine offiziell ausgemachten Testspiele

VfL Winz-Baak (Kreisliga B)

noch keine offiziell ausgemachten Testspiele

RSV Hattingen (Kreisliga B)

noch keine offiziell ausgemachten Testspiele

Wilde 13 Sprockhövel (Kreisliga B)

noch keine offiziell ausgemachten Testspiele

SG Hill Hattingen (Kreisliga C)

noch keine offiziell ausgemachten Testspiele

TuS Blankenstein (Kreisliga C)

11. Februar: Auswärtsspiel beim FC SW Silschede II (Kreisliga B, 12 Uhr)

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Die Facebook-Gruppe zum Fußball in Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel