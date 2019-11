TSG Sprockhövel sucht weiter nach Namensgeber für ihre Arena

Der Eingang zur Baumhof Arena in Sprockhövel, für die die TSG Sprockhövel einen neuen Namensgeber sucht.

Sprockhövel. Um weitere Einnahmen zu generieren, möchte der Fußball-Oberligist sein kleines Stadion vermarkten. Die TSG hat dafür bestimmte Voraussetzungen.

Der Fußball-Oberligist TSG Sprockhövel ist weiterhin auf der Suche nach einem neuen Namensgeber für seine Spielstätte im Baumhof. Vorerst bleibt der Schriftzug „Baumhof Arena“ über dem Eingang stehen, so wie das kleine Stadion bereits in der Vergangenheit hieß. Das könnte sich aber in naher Zukunft ändern.