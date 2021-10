TSG Sprockhövel steht vor einem aktuell guten Prüfstein

Sprockhövel. Mit dem ASC Dortmund kommt am Sonntag eine Mannschaft, die ebenfalls in den vergangenen Spielen überzeugt hat. Worauf Sprockhövel achten muss.

Die Ausgangssituation ähnelt sich bei der TSG Sprockhövel und dem Liga-Konkurrenten ASC Dortmund. Die beiden treffen am Sonntag (15 Uhr) in der Baumhof Arena aufeinander. Zwei Teams, die einen kleinen Lauf haben, messen sich. Ein Prüfstein für beide Seiten, wer besser zusammensteht und sich weiter im oberen Bereich der Tabelle halten kann.

Beim ASC fehlt wie bei der TSG derzeit der Kapitän. Sprockhövels Ibrahim Bulut befindet sich nach seinem Muskelfaserriss im Aufbautraining. Den Spielführer der Dortmunder hat es schlimmer erwischt: Kevin Brümmer hat sich direkt zum Ligastart ein Kreuzband gerissen und fällt damit länger aus. Der Verein hatte daraufhin schon reagiert und einen Spieler neu verpflichtet (Julian Schmidt).

In Dortmunder Kreisen gilt Kevin Brümmer als bester Amateurkicker

In den Dortmunder Kreisen wird Brümmer als der beste Amateurkicker der Stadt gehandelt. Es war daher ein Schock für den ASC, der zunächst nicht gut in die Oberliga startete (1:3 gegen den 1. FC Kaan-Marienborn), dann aber ähnlich wie die TSG zu überzeugen wusste.

Am vergangenen Spieltag ist die Partie des ASC gegen den FC Eintracht Rheine abgesetzt worden. Zuvor hatten die Dortmunder mit einem 2:0-Sieg über die SG Wattenscheid aufhorchen lassen. Davor gab es noch zwei Siege und ein Unentschieden. So kommt der ASC etwas ausgeruht und mit breiter Brust in die Baumhof Arena.

Balaika zollt dem Gegner ASC Dortmund viel Respekt

Das hat auch die TSG mitbekommen, ebenso wie den Ausfall von Kevin Brümmer. „Er ist schon lange beim ASC. Klar, dass seine Verletzung den Verein sehr schmerzt. Die Mannschaft hat aber gezeigt, dass sie damit gut umgehen kann“, betont TSG-Trainer Andrius Balaika. Er erwartet ein sehr intensives Spiel von zwei spielstarken Teams. „Dortmund ist ähnlich wie wir aufgestellt und eine Mannschaft, die gut harmoniert. Sie hat nun eine starke Form bewiesen, daher stellen wir uns auf eine harte Begegnung ein“, so Balaika.

Der TSG-Trainer nennt mit Maximilan Pordehl einen gefährlichen Angreifer in den Reihen der Dortmunder. „Mit ihm ist der ASC vorne in der Lage, immer ein Tor zu machen“, weiß Balaika. Doch auch sonst soll seine Elf am besten direkt das Spiel kontrollieren, den Ball gar nicht erst in die gegnerischen Reihen abgeben. „Wir müssen auf die Gegner immer ein Auge haben, um nicht ins offene Messer zu laufen. So müssen wir versuchen, das Spiel zu lenken.“

Bei der TSG Sprockhövel sind einige Spieler angeschlagen

Einige Spieler der Sprockhöveler sind aktuell angeschlagen oder waren unter der Woche erkältet. Der Trainer weiß daher auch wirklich erst am Sonntag, wen er genau zur Verfügung hat. „Ein paar Spieler beißen zudem schon einige Zeit auf die Zähne, wir mussten ihnen zwischendurch auch mal eine Pause geben“, erzählt Balaika.

Dazu zählt etwa der stellvertretende Kapitän Christopher Antwi-Adjei, der Probleme am Sprunggelenk hat. Außerdem sind Marcel Weiß sowie Jasper Stojan gemeint, alle drei Leistungsträger und somit wichtige Stützen in der Balaika-Elf. Definitiv ausfallen wird weiter Max Michels mit Adduktorenproblemen an der Leiste.

