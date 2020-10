Die TSG Sprockhövel hat sich am Dienstagabend von ihrem B-Jugendtrainer Björn Sobotzki getrennt. Dies teilte der Coach am Mittwoch selbst mit, was die TSG auf Anfrage auch bestätigte.

„Der Verein wollte einen anderen Weg gehen. Wobei ich überzeugt bin, dass unser Weg noch zum Erfolg geführt hätte, weil die Mannschaft Potenzial hat“, sagte Sobotzki. Er steht im Kader der zweiten Mannschaft der TSG, in der er zurzeit aber keine Einsätze hat. Als Trainer möchte er woanders weiter tätig sein.

U17 der TSG Sprockhövel steht auf dem letzten Tabellenplatz

Die TSG-B-Jugend rangiert aktuell mit vier Niederlagen aus vier Spielen auf dem letzten Platz der Westfalenliga. Ziel der TSG ist es nun, die Mannschaft wieder zurück in die Spur zu führen. „Es lief bisher überhaupt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Auch die Mannschaft nehmen wir nun mehr in die Pflicht“, betont Patrick Knieps aus dem Jugendvorstand.

Der Verein wollte daher zeitnah reagieren, um das berühmte Ruder bestenfalls komplett herumzureißen. „Es stehen nun wichtige Spiele an, etwa gegen Eintracht Dortmund. Dort wollen wir schon versuchen, etwas zu verändern, zu verbessern“, sagt Knieps zum frühen Zeitpunkt der Trennung.

Trainerteam der U16 übernimmt die Trainingseinheiten

Zunächst wird das Trainergespann der U16, Fabien Henning und Mats Ebbinghaus, das Training der U17 übernehmen. Dann soll intern eine Lösung gefunden werden, wer auf Sobotzki folgt. Der Verein bedauert es, dass Sobotzki, der in der vergangenen Saison die U16 der Sprockhöveler trainiert hatte, nicht anderweit im Jugendbereich tätig sein möchte.

