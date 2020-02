TSG Sprockhövel schießt die SG Welper im Test mit 7:0 ab

Das war eine eindeutige Gelegenheit in der Baumhof-Arena: Fußball-Oberligist TSG Sprockhövel hat sich bei einem kurzfristig anberaumten Testspiel gegen den Bezirksliga-Tabellenführer SG Welper am Dienstagabend mit 7:0 durchgesetzt.

„Die Sportanlage in Welper sollte nach Karneval noch geschlossen bleiben. Dafür haben wir kein Verständnis, mit dem Testspiel gegen die TSG aber glücklicherweise Ersatz gefunden“, erzählte Welpers Trainer Seung-Man Hong. Er habe die Begegnung mehr als eine intensive Trainingseinheit im Vorfeld auf das Topspiel am kommenden Sonntag gegen SW Wattenscheid 08 betrachtet, hat alle 16 Spieler eingesetzt, die dabei waren. „Durch eine bunte Mischung kam dann das Ergebnis zustande. Wir waren aber auch nicht so spritzig und konzentriert im Spiel“, so Hong.

TSG Sprockhövel hat einiges ausprobiert

Für die TSG war das Spiel nach dem spielfreien Wochenende ebenfalls eine gute Gelegenheit, um Spielpraxis zu sammeln. Zumal am Sonntag mit dem FC Gütersloh einer der Favoriten nach Sprockhövel kommt. „Wir konnten schon einiges mit Blick auf das Meisterschaftsspiel ausprobieren, es wird aber ein ganz anderes und härteres Spiel werden“, schätzt TSG-Co-Trainer Yakup Göksu.

Er spricht von einem ordentlichen Testspiel mit kurzen Startschwierigkeiten, dann aber vielen Kontakten und Ballbesitz, vor allem in der zweiten Halbzeit. Es trafen Felix Casalino (doppelt), Patrick Dytko, Lewin D’Hone, Tom Sindermann, Bekir Gökmen und Ibrahim Bulut.