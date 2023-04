TSG Sprockhövel: Rückzug aus der Westfalenliga – die Gründe

Michael Hillighloh und die TSG Sprockhövel werden in der kommenden Saison nicht in der Tennis-Westfalenliga aufschlagen.

Hattingen. Die TSG Sprockhövel muss sein Team aus der Tennis-Westfalenliga zurückziehen und steht als erster Absteiger fest. Das sagt der Mannschaftsführer.

Die TSG Sprockhövel zieht die Herren 60-Mannschaft aus der Tennis-Westfalenliga zurück. Riesige Personalprobleme führen zu dieser schweren Entscheidung.

Damit ist die TSG erster Absteiger.

„Wir haben uns vergangene Woche zusammengesetzt und sind noch einmal alle Eventualitäten durchgegangen. Dabei kristallisierte sich heraus, dass wir für die nun vor der Tür stehende Punkterunde aus verletzungsbedingten, gesundheitlichen und privaten Gründen nicht genügend Spieler zur Verfügung haben werden“, sagt TSG-Sportwart Michael Hilligloh.

TSG Sprockhövel: So etwas hat Michael Hilligloh noch nie erlebt

„Das macht uns zwar traurig, ist aber nicht zu ändern. Schließlich geht die Gesundheit vor, da muss das Hobby zurückstehen“, so Hilligloh, der bei der TSG Sprockhövel nicht nur Sportwart der Tennisabteilung, sondern auch noch Mannschaftsführer und Spieler bei den Herren 60 ist und das Seniorenteam am Mittwoch beim Verband abmeldete.

„So etwas ist mir in all den Jahren bisher glücklicherweise erspart geblieben. Und wenn es dann noch die Mannschaft trifft, in der man selber spielt, dann fällt einem das wahrlich nicht leicht. Die Situation ließ uns aber keine andere Wahl. Nun blicken wir wieder nach vorne und nehmen in der nächsten Saison einen neuen Anlauf in der Verbandsliga.“

