TSG Sprockhövel: Patrick Rohde ist zurück bei der Jugend 

Sprockhövel. Die TSG Sprockhövel setzt im Jugendfußball ab sofort auf eine Doppelspitze. Die sportlichen Herausforderungen sind dabei anspruchsvoll.

Einst trainierte Patrick Rohde die A-Jugend der TSG Sprockhövel in der Bundesliga, war in den vergangenen Jahren in verschiedenen Positionen für seinen Verein tätig, nun wurde er bei der TSG Sprockhövel für ein Jahr zum Jugendwart gewählt.

„Ich bin für den sportlichen Bereich zuständig. Wir haben eine Doppelspitze mit mir und Melanie Strehle, die weiterhin den administrativen Bereich als Chefin betreuen wird“, sagt Rohde.

Schon in den vergangenen Monaten lag die Strukturierung der sportlichen Situationen in seinen Händen. Im Dezember war der vorherige Jugendleiter Matthias Vogel aus privaten Gründen von seinem Amt zurückgetreten.

TSG Sprockhövel: B- und C-Jugend stecken im Abstiegskampf

„Patrick hat ein sehr großes Netzwerk und langjährige Erfahrung als verdienter Jugendtrainer“, freut sich auch André Meister, der Abteilungsleiter Fußball über die Zusage. Während Rohde für ein Jahr gewählt wurde, könnte Meister am Freitagabend für zwei weitere Jahre verpflichtet werden. Denn am Abend findet die Jahreshauptversammlung der Seniorenabteilung statt.

Rohdes Aufgabe bei der Jugend der TSG Sprockhövel wird durchaus anspruchsvoll. Aktuell steht die U19 in der Westfalenliga auf Rang neun von 13. Für den Klassenerhalt sieht es mit zwölf Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone aber sehr gut aus. Die A2-Jugend spielt in der Bezirksliga als Tabellendritter oben mit. Die B-Jugend steckt in der Westfalenliga tief im Keller, hat in 15 Partien erst sieben Punkte geholt und muss noch neun Zähler aufholen, um den Ligaverbleib zu schaffen. Die B2-Jugend spielt in der Kreisliga A.

Die C-Jugend hat seit dem Trainerwechsel hin zu Patrick Knieps im Oktober in der Landesliga die Kurve bekommen und steht mit fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone auf Position neun von dreizehn.

