TSG Sprockhövel nimmt sich freiwillig eine englische Woche

Mohammed Mousa kommt in dieser Saison regelmäßig für die TSG Sprockhövel in der Fußball-Oberliga zum Einsatz.

Sprockhövel. Die TSG Sprockhövel testet am Dienstagabend gegen den Lüner SV. Ein Grund dafür ist die Entwicklung von Mittelfeldspieler Mohammed Mousa.

Mohammed Mousa hat es vorgemacht. Er ist bei der TSG Sprockhövel den Weg gegangen, den möglichst auch weitere Akteure nehmen sollen.

Vergangene Saison war Mousa noch Spieler der zweiten Mannschaft, mittlerweile steht er bei der Erstvertretung in der Oberliga regelmäßig in der Startelf.

Um zu sehen, welche Spieler aus der zweiten Mannschaft und der U19 mittel- und langfristig ebenfalls für den Oberliga-Kader in Frage kommen, hat die TSG Sprockhövel für Dienstagabend (19.30 Uhr) ein Testspiel anberaumt. Zu Gast sein wird der Lüner SV, der mit acht Punkten aus sieben Spielen in die Westfalenliga gestartet ist und sich dort auf Platz 13 befindet.

TSG Sprockhövel gibt Spielern aus der zweiten Mannschaft und der U19 eine Chance

„Der Lüner SV hatte angefragt und ich suche auch immer mal wieder Gegner für unter der Woche, damit die Spieler, die zuletzt weniger zum Einsatz kamen, im Rhythmus und im Spielsystem bleiben“, erklärt TSG-Trainer Yakup Göksu das kurzfristig angesetzte Spiel.

Er hat aber eben auch den Blick darüber hinaus. „Zudem wollen wir A-Jugendliche mit ins Boot schmeißen, um jetzt schon zu gucken, wie weit der eine oder andere ist. Auch, damit die Jungs selbst sehen können, auf was für einem Stand sie sind und wo sie sich verbessern müssen“, so der Trainer, der die erste Mannschaft, die zweite und die U19, die in der Westfalenliga aktuell Probleme hat, als eine Art Dreieck ansieht. „Wir arbeiten sehr eng zusammen. Vielleicht gibt es wen, der es sich verdient hat, bei uns mitzuspielen und mitzutrainieren. Wir würden uns sehr freuen, wenn zahlreiche Zuschauer kommen.“

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Die Facebook-Gruppe zum Fußball in Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel