TSG Sprockhövel: Kalender für den Advent online erstellt

Sprockhövel. Die Fußballjugend der TSG Sprockhövel hat ein soziales Projekt in der Vorweihnachtszeit auf die Beine gestellt und lokale Händler eingebunden.

Die Fußballjugend der TSG Sprockhövel hat während des sich anbahnenden verlängerten Teil-Lockdowns bis Weihnachten eine Idee entwickelt, bei der sie die lokalen Einzelhändler und Gastronomen aus Sprockhövel eingebunden hat: einen Online-Adventskalender , bei dem sich jeden Tag zwischen dem 1. und 24. Dezember ein Törchen öffnet und Preise für jeden dabei sind.

Die Öffnung der Törchen erfolgt über die sozialen Netzwerke der TSG-Jugend, die sowohl auf Facebook (Profil: TSG Sprockhövel Youngsters ) als auch auf Instagram ( tsgsprockhoevelfussballjugend ) vertreten ist. Dort finden Interessierte auch einen Link oder QR-Code, unter dem ein Kalender bestellt werden kann. Alternativ finden Sie das Angebot auch hier .

Erlös für die Kalender fließt in die Jugend der TSG Sprockhövel

Ein Exemplar kostet 26,90 Euro , im Gegenzug dafür werden Preise im Wert von 200 Euro für jeden Käufer garantiert. Der Kauferlös soll zu 100 Prozent in die Jugendarbeit der TSG fließen.

Gutscheine und Preise werden per E-Mail an die Käufer versendet. Bei Fragen ist der Verein per E-Mail erreichbar: tsg-advent@web.de .

