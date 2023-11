TSG Sprockhövel: Jugendfußballer sammeln fürs Kinderhospiz

Sprockhövel. Kinder helfen Kindern! So plant die Jugendfußball-Abteilung der TSG Sprockhövel ihre Spendenaktion für das Kinderhospiz Ruhrgebiet in Herbede.

Kinder helfen Kindern! Mit diesem Motto starten die Spielerinnen und Spieler der Jugendfußball-Abteilung der TSG Sprockhövel im Dezember eine vorweihnachtliche Spendenaktion für den Kinderhospizdienst Ruhrgebiet, der seinen Sitz in Witten-Herbede hat.

„Die Aktion soll als Dankeschön für ein ereignisreiches Fußballjahr fungieren, den tollen Teamspirit im Verein belegen und gleichzeitig gezielter Ausdruck der Solidarität sein“, sagt Patrick Rohde, der Sportliche Leiter der TSG-Jugendfußballer. „Für Kinder und Familien im Ruhrgebiet, denen es nicht gut geht und die dringend finanzielle Unterstützung benötigen.“

Aktion der TSG Sprockhövel von den Mini-Kickern bis zu den A-Junioren

Und so sieht der Plan der Sprockhöveler aus: Der Meisterschafts-Spieltag am kommenden Wochenende, also am 2. und 3. Dezember, wird bei allen TSG-Jugendfußballmannschaften ganz im Zeichen der Spendenaktion stehen – von den Mini-Kickern bis zu den A-Junioren.

„Die Idee dahinter ist einfach: Ganz nach Wunsch der einzelnen Teams werden gemeinsam mit Eltern und Team-Betreuern im Vorfeld individuelle Spendenbedingungen festgelegt.“, sagt Patrick Rohde. „Zum Beispiel: Für jedes gefallene Tor im Spiel der C-Jugend wird von Spielern beziehungsweise Eltern ein Betrag X für das Kinderhospiz gespendet.“

Darüber hinaus findet am 10. Dezember (Sonntag) in der Klein-Arena an der Eickerstraße ein gemeinsames Weihnachtslieder-Singen der TSG-Fußballjugend statt, bei dem die Spendenaktion fortgesetzt werden soll. „Wir hoffen auf eine rege Teilnahme“, sagt Patrick Rohde.

Und: „Auch Familien, Freunde der TSG und alle Sprockhöveler dürfen sich gern an der Spendenaktion beteiligen – und können so bedürftigen Kindern und Familien in der Weihnachtszeit eine Freude machen.“

Das Spendenkonto lautet: DE 69 4526 1547 0001 4111 01 – Betreff: Spendenaktion Kinderhospiz.

