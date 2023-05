TSG Sprockhövel jubelt dank Niklas Gerisch und Timo Kockel

Timo Kockel spielt für die TSG Sprockhövel in der Bezirksklasse Tennis.

Bochhum/Witten. Endlich! Die TSG Sprockhövel hat den ersten Saisonsieg eingefahren. Hinter den Herren und den Damen des TC Ludwigstal liegt schweres Wochenende.

Einen Sieg und eine Niederlage gab es für die beiden heimischen Herrenteams in der Tennis-Bezirksklasse. Die Damen des TC Ludwigstal machen eine schwere Zeit durch.

Am Pfingstwochenende ist Spielpause.

THC im VfL Bochum – TSG Sprockhövel 4:5

Am dritten Spieltag haben die Herren der TSG mit einem 5:4-Erfolg beim THC im VfL Bochum den ersten Sieg der Saison eingefahren. Bereits in den Einzeln spielte die TSG eine beruhigende 4:2-Führung heraus. Marcel Kötter im Spitzeneinzel, Timo Kockel und Nico Schöneweiß gewannen ihre Matches jeweils in zwei Sätzen. Den vierten Punkt sicherte Leonard Krieft, der sich jedoch erst knapp mit 10:5 im Match-Tie-Break durchsetzte.

Der VfL gab die Begegnung aber noch nicht verloren, gewann zügig zwei Doppel und glich zum 4:4 aus. „Glücklicherweise haben dann Niklas Gerisch und Timo Kockel ihr Spiel im Match-Tie-Break gewonnen und für den ersten Saisonerfolg gesorgt“, freute sich Sportwart Michael Hilligloh.

Marcel Kötter 6:1/6:1, Niklas Gerisch 2:6/1:6, Max Stracke 5:7/6:7, Timo Kockel 6:4/7:6, Nico Schöneweiß 6:1/6:2, Leonard Krieft 1:6/6:3/10:5. Gerisch/Kockel 6:4/1:6/10:8, Stracke/Moritz Hüttemann 3:6/4:6, Schöneweiß/Krieft 4:6/2:6. Nächstes Spiel: TSG Sprockhövel – TuS Westfalia Hombruch (Sonntag 4. Juni, 10 Uhr, Dresdener Straße 11).

TC Bommern – TC Ludwigstal 8:1

„Das war sehr ernüchternd, da war für uns viel mehr drin“, sagte TCL-Mannschaftsführer Josha Helmchen, der den einzigen Punkt für sein Team holte, nach der klaren 1:8-Niederlage beim TC Bommern.

Gleich viermal ging es in diesem spannenden Duell gegen den Nachbarn aus Witten in den Match-Tie-Break – und viermal hatten die Ludwigstaler das Nachsehen. Nach der dritten Niederlage im dritten Spiel kristallisiert sich ein Abstiegsfinale gegen den Oelder TC Blau-Weiß am letzten Spieltag heraus.

Josha Helmchen 6:4/7:6, Stephan Müller 7:6/1:6/4:10, Yannick Waldeyer 3:6/7:6/7:10, Tobias Kalsbach 1:6/0:6, Moritz Gottschalk 3:6/0:6, Nick Dovbach 6:4/1:6/7:10. Müller/Waldeyer 5:7/2:6, Gottschalk/Helmchen 4:6/6:3/9:11, Tobias Kalsbach/Markus Kalsbach 0:6/1:6. Nächstes Spiel: TC Ludwigstal – Recklinghäuser TG (Sonntag, 4. Juni, 10 Uhr, Am Büchsenschütz 22).

TC Ludwigstal – TC BW Castrop 06 0:6

In ihrem dritten Saisonspiel kassierten die Damen 40 des TC Ludwigstal ihre dritte Niederlage. Die Ludwigstalerinnen unterlagen dem nach wie vor verlustpunktfreien TC Blau-Weiß Castrop glatt mit 0:9 und werden es bei drei Absteigern schwer haben, den Erhalt der Ruhr-Lippe-Liga noch zu erreichen. „Gegen Castrop hatten wir uns sowieso keine großen Chancen ausgerechnet. Nun haben wir auch klar verloren. Allerdings waren viele Sätze auch umkämpft“, sagte Spielführerin Antje Müller.

Jessica Mallepree war die Spielerin, die gleich zweimal nur knapp im Match-Tie-Break scheiterte. Im Einzel mit 4:10 und im Doppel an der Seite von Antje Müller gar mit 9:11. Auch Antje Müller und Tanja Grunow besaßen durchaus die Chance, zumindest einen Satz für sich zu entscheiden.

Antje Müller 2:6/4:6, Jessica Mallepree 3:6/6:3/4:10, Tanja Grunow 5:7/1:6, Sabine Müller 2:6/0:6. Antje Müller/Mallepree 7:5/3:6/9:11, Grunow/Sabine Müller 0:6/0:6 Nächstes Spiel: TC Bockum-Hövel – TC Ludwigstal (Sonntag, 4. Juni, 10 Uhr; Waterkamp 17, Hamm.)

