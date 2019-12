Die TSG Sprockhövel hat ihren Schwung aus dem vergangenen Sieg gegen den TuS Ennepetal nicht mit nach Hamm genommen und im Abstiegskampf wichtige Punkte liegen lassen. Auf rutschigem Naturrasen verlor die Elf von Andrius Balaika 1:4 gegen Westfalia Rhynern.

Die Sprockhöveler standen zu Beginn des Spiels unter Druck. Die Westfalia machte auf dem ihr bekannten Rasenplatz das Spiel und kam in der ersten halben Stunde immer wieder gefährlich vor das Tor von Azmir Alisic. Doch die ersten Schüssen waren noch zu ungenau, nachdem die Angreifer im Dribbling oft gegen die Hintermannschaft der TSG erfolgreich war. Dann schlug der erste Ball allerdings im Kasten ein, nachdem sich außen ein Gegner durgesetzt und in den Sechzehner geflankt hatte, wo er einen Abnehmer fand. „Fast alle Bälle, die von außen vor unser Tor kamen, waren drin. Wir haben da geschlafen“, ärgerte sich Balaika.

Über außen hat Sprockhövel beim Verteidigen Probleme

Felix Casalino (r.) gelang der Ehrentreffer für die TSG Sprockhövel. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Wenig später legten die Gastgeber nämlich nach. Erst lief ein Gegner alleine auf Alisic zu und überwand ihn, dann spielten sich die Hammer über den linken Flügel nach vorne, auf den sie erst einmal abgedrängt wurden. Doch von dort kam eine Flanke vor das TSG-Tor, die Rhynern ebenfalls verwertete. Die TSG hatte dann die Möglichkeit zu verkürzen, doch Felix Casalino scheiterte am herauseilenden gegnerischen Keeper. Der Abpraller landete bei Patrick Dytko, dessen Schuss wurde aber geblockt.

Auf der anderen Seite klingelte es dann wieder, als die TSG ungewollt einen Ball in den Lauf eines gegnerischen Stürmers verlängerte, der das Laufduell im Strafraum gewann und seine Hereingabe von Johannes Sabah unglücklich ins eigene Tor abgefälscht wurde. Noch vor dem Pausenpfiff grifft Alisic das vierte Mal hinter sich – wieder war es ein Ball von außen, der im Strafraum in die Maschen flog. Balaika bemängelte generell die Körpersprache seiner Mannschaft, die sich nach dem Seitenwechsel zunehmend änderte.

TSG steht erst wieder unter Druck und steigert sich dann

In den ersten Minuten stand die TSG direkt wieder unter Druck. „Wir hatten in der Phase Glück“, gab Balaika zu, sonst wäre noch mehr passiert. Dann fingen die Gäste sich, agierten sicherer mit und ohne Ball. Deshalb gefiel dem Trainer der Auftritt seines Teams in den zweiten 45 Minuten sogar. „Auch wenn es komisch klingt, aber es was das einzig Positive. Diese Leistung müssen wir in das nächste Spiel mitnehmen“, forderte Balaika.

Die Sprockhöveler gewannen die zweite Halbzeit sogar, weil Casalino am Ende doch noch einmal traf. Er erlief sich einen Ball in die Tiefe und profitierte davon, dass Torwart und gegnerischer Innenverteidiger zusammenprallten, so dass er nur einschieben musste.

So haben sie gespielt

SV Westfalia Rhynern – TSG Sprockhövel 4:1

Tore: 1:0 (21.), 2:0 (27.), 3:0 (ET/44.), 4:0 (45.), 4:1 Felix Casalino (90.).

TSG: Alisic, D’Hone, Sabah, Femia, Britscho, Sindermann, Hauswerth (29. Gökmen), Mourtala, Dytko, Sahin (74. Cosgun), Casalino.