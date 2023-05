TSG Sprockhövel II - Ennepetal II: Vorentscheidung gefallen

Armin Asanoski und die TSG Sprockhövel II empfingen am Sonntag den TuS Ennepetal II in der Fußball-Kreisliga A.

Sprockhövel. Die TSG Sprockhövel II und der TuS Ennepetal II trafen sich am Sonntagnachmittag zum Top-Spiel in der Kreisliga A. So lief der Liga-Gipfel.

Es war der Titel-Showdown in der Kreisliga A Hagen: Die TSG Sprockhövel II empfing den TuS Ennepetal II am Sonntag zum Duell um Rang eins.

Nur der Tabellenführer darf in die Aufstiegs-Relegationsrunde und hat somit die Chance auf den Aufstieg in die Bezirksliga.

Punktgleich gingen die beiden Titel-Anwärter in das Duell. Sollte dies auch am Ende der Saison so sein, gibt es ein Entscheidungsspiel, der direkte Vergleich und das Torverhältnis zählen nicht.

Das Topspiel ging mit 3:0 an den TuS Ennepetal II.

TSG Sprockhövel II hat zunächst die besseren Torchancen als der TuS Ennepetal II

In der Anfangsphase tasteten sich beide Teams erst einmal ab, so richtig aus der Reserve ließ sich niemand locken. Dafür präsentierten sich beide Offensivreihen in dieser Spielzeit mit bereits über 100 erzielten Toren zu gefährlich. Ein leichtes Übergewicht hatte allerdings die TSG II aufgrund der besseren Chancen.

Der erste Treffer gelang jedoch dem TuS Ennepetal. Einen langen Einwurf verwertete Beniamin-Elisei Calin mit zwei Kontakten und traf zur Führung.

TuS Ennepetal II führt zur Pause

Dabei blieb es etwas glücklich für die Ennepetaler, die auch im Hinspiel früh mit 1:0 in Führung gingen und danach auf ihre so starke Abwehr vertrauten, bis zur Pause. Es war ein Spiel mit vielen kleinen Fouls und Nickligkeiten, in dem Schiedsrichter Julius Hentges nicht immer die richtigen Entscheidungen traf.

Richtig kompliziert wurde es dann aber nach 74. Minuten, als Fynn Starker auf 2:0 für Ennepetal stellte. Der TuS spielte einen Konter über die linke Seite aus. Der wurde zwar zunächst abgewehrt, die Ennepetaler brachten der Ball aber noch einmal ins Zentrum. Starker hatte viel Platz und schlenzte die Kugel ins Tor.

Der TSG II fiel nicht mehr viel ein. Als Raoul Meister auch noch einen Elfmeter verschoss, war alles entschieden. Ennepetal konterte sogar in der 88. Minute noch einmal und erzielte das 3:0. Sprockhövel muss nun hoffen, dass Ennepetal in den letzten beiden Saisonspielen noch einmal patzt. Sonst ist der Aufstieg in die Bezirksliga weg.

