Sprockhövel Die Oberliga-Fußballer der TSG Sprockhövel haben ihr Personal für die zweite Saisonhälfte aufgestockt. Es kommt eine Verstärkung fürs Mittelfeld.

Die Oberliga-Fußballer der TSG Sprockhövel haben auf dem Wintertransfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste eines Mittelfeld-Spielers gesichert, der damit protzen kann, schon 33 Bundesliga-Spiele absolviert zu haben.

Okay: Diese Bundesliga-Partien, die der seit Dienstag Neu-Sprockhöveler Nico Böll in seiner Bilanz stehen hat, sind A- und B-Junioren-Begegnungen. Aber immerhin! Der 19-Jährige hat für den VfL Bochum nach der wegen der Corona-Pandemie bereits sehr frühzeitig abgebrochenen Saison 2020/21 alle vier Spiele für die U17 des VfL über die volle Distanz bestritten und in den beiden Saisons darauf bei der Bochumer U19 insgesamt 29 Einsätze gehabt, davon 21 in der Startelf der Mannschaft von Trainer Heiko Butscher.

Zuletzt hat Nico Böll am 12. November für den ETB Schwarz-Weiß in der Oberliga gespielt

Vor seinem Wechsel zur TSG Sprockhövel hat Nico Böll, der vor allem im defensiven Mittelfeld zu Hause ist, das Trikot des Niederrhein-Oberligisten ETB Schwarz-Weiß getragen, der am vergangenen Samstag noch zum Testspiel im Baumhof zu Gast gewesen ist (1:1). Dort stand er 2023 aber nur einmal in der Startelf und kam lediglich auf sieben Einsätze – zuletzt am 12. November beim 4:0-Sieg bei den Sportfreunden Hamborn 07, als er in der 83. Minute eingewechselt wurde.

Mehr zum Hattinger und Sprockhöveler Sport

Somit ist der so verheißungsvoll angekündigte Wechsel Nico Bölls zum Uhlenkrug schon wieder Geschichte. „Nico Böll ist eine extrem spannende Verpflichtung. Jeder, der die U-19-Bundesligamannschaft vom VfL Bochum auf dem Radar hat, wird uns zu dieser Verpflichtung beglückwünschen“, hatte ETB-Trainer Damian Apfeld vor dem Saisonstart gesagt.. „Uns ist bewusst, dass wir bei seiner Verpflichtung sehr viel Glück hatten, aber am Ende auch davon profitieren, dass wir in der Gegenwart viele junge Spieler weiter ausgebildet beziehungsweise ihnen einen weiteren wertvollen Schliff verpasst haben. Nico ist ein Sechser, der die spielerische Lösung sucht und durch seine hohe Spielintelligenz auch immer findet.“

Neuer Mann der TSG Sprockhövel: Nico Böll ist vom Niederrhein-Oberligisten ETB Schwarz-Weiß gekommen. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Nach der gelungenen Winter-Vorbereitung, mit der Yakup Göksu, der Trainer und Sportliche Leiter, sehr zufrieden ist, startet die TSG Sprockhövel am kommenden Sonntag (4. Februar, 14.30 Uhr) in die zweite Saisonhälfte. Der Tabellen-14. der Oberliga Westfalen, der 15 Punkte hat, gastiert beim FC Eintracht Rheine, dem Tabellenvorletzten, der erst neun Zähler auf seinem Konto hat und auf dem ersten Abstiegsplatz steht.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Hattingen & Sprockhövel lesen Sie hier!

Zur Facebook-Gruppe zum Fußball in Hattingen und Sprockhövel geht es hier.

Zur Facebook-Gruppe zum Sport in Hattingen und Sprockhövel geht es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel