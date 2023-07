TSG Sprockhövel: Heimspiele zum Saison-Start und Abschluss

Sprockhövel. Der Spielplan der Oberliga Westfalen ist veröffentlicht. Auf die TSG Sprockhövel wartet direkt am zweiten Spieltag eine schwere Auswärtspartie.

Ein Heimspiel zum Start, ein Heimspiel zum Abschluss. Der Spielplan in der Fußball-Oberliga sieht gut aus für die TSG Sprockhövel.

Los geht es am 13. August, dann ist der FC Eintracht Rheine zu Gast, ehe es am 20. August direkt zum schweren Auswärtsspiel beim starken Aufsteiger Türkspor Dortmund geht.

Zum Highlight der Hinrunde kommt es am 1. Oktober, wenn die die TSG bei Wattenscheid 09 spielt. Auf beiden Seiten spielen mehrere Fußballer, die auch schon das Trikot des jeweils anderen Vereins trugen.

TSG Sprockhövel: Duell mit dem TuS Ennepetal am drittletzten Spieltag

Aber auch das Nachbarschaftsduell mit dem TuS Ennepetal um Trainer Sebastian Westerhoff hat es in sich. Das ist für den drittletzten Spieltag angesetzt. In der Hinrunde findet es in Ennepetal, in der Rückrunde in Sprockhövel statt. Am letzten Spieltag geht es gegen Clarholz. Sollte den Sprockhövelern also erneut ein Herzschlag-Finale bevorstehen, würde sie dies erneut vor dem heimischen Publikum austragen.

1. Spieltag: FC Eintracht Rheine (H)

2. Spieltag: Türkspor Dortmund (A)

3. Spieltag: 1. FC Gievenebeck (H)

4. Spieltag: SG Finnentrop/Bamenohl (A)

5. Spieltag: SpVgg Vreden (H)

6. Spieltag: ASC 09 Dortmund (A)

7. Spieltag: FC Brünninghausen (H)

8. Spieltag: SG Wattenscheid (A)

9. Spieltag: Spvgg Erkenschwick (H)

10. Spieltag: Sportfreunde Siegen (A)

11. Spieltag: TuS Bövinghausen (A),

12. Spieltag: SC Preußen Münster II (H)

13. Spieltag: VfL Sportfreunde Lotte (A)

14. Spieltag: SV Schermbeck (H).

15. Spieltag: TuS Ennepetal (A)

16. Spieltag: SV Westfalia Rhynern (H)

17. Spieltag: Victoria Clarholz (A).

