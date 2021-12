TSG Sprockhövel: Ex-Spieler Oberdorf bekommt Profivertrag

Düsseldorf. Tim Oberdorf hat einen Profivertrag bei Fortuna Düsseldorf unterschrieben. Das hat sich der ehemalige Spieler der TSG Sprockhövel vorgenommen.

Tim Oberdorf hat es geschafft: Der ehemalige Spieler der TSG Sprockhövel hat einen Profivertrag bei Fortuna Düsseldorf unterschrieben. Sein Kontrakt läuft bis zum Sommer 2024.

Oberdorf wechselte vor zweieinhalb Jahren aus Sprockhövel, dort durchlief er sämtliche Jugendmannschaften, zur zweiten Mannschaft der Fortuna. Mittlerweile ist der Innenverteidiger Kapitän bei der U23 der Düsseldorfer. Zudem hat der 25-Jährige in der laufenden Saison bei den Profis auf sich aufmerksam gemacht. Unter Trainer Christian Preußer wurde Oberdorf sechs Mal in der 2. Bundesliga sowie zweifach im DFB-Pokal eingesetzt. Nun folgt die Belohnung: der Profivertrag.

„Ich fühle mich sehr, sehr wohl und weiß, woran ich bin“, so der gebürtige Hagener gegenüber den vereinseigenen Fortuna-Kanälen über seine Unterschrift. „Wenn ein Verein wie Fortuna Düsseldorf auf mich zukommt und dir das Vertrauen schenkt, dann brauche ich nicht lange überlegen.“

Ex-Spieler der TSG Sprockhövel nun in Düsseldorf: „Möglichst viele Punkte holen“

Sein Ziel bei den Düsseldorfern, die derzeit auf dem 13. Tabellenplatz stehen, lautet, „alles reinzuhauen und möglichst viele Punkte zu holen“: „Ich glaube, dass ich da genau, wie alle anderen, viel Intensität und Leidenschaft reinbringen werde. Da bin ich fest von überzeugt, dass wir vor dem Jahreswechsel noch den ein oder anderen Punkt holen werden.“

Damit ist Tim Oberdorf der zweite in seiner Familie, der es in den Profifußball geschafft hat: Seine Schwester spielt beim VfL Wolfsburg. „Wir stehen, trotz der Distanz nach Wolfsburg, in sehr engem Kontakt“, so Tim Oberdorf über seine 19-jährige Schwester. „Da kamen schon die Glückwünsche.“

Nach Kwado und Antwi-Adjei: Nächster ehemaliger Sprockhöveler schafft es in die 2. Bundesliga

Ein echter Erfolg ist Oberdorfs Profivertrag auch für die TSG Sprockhövel: Nach Leroy Kwadwo (derzeit MSV Duisburg), Lukas Schmitz (lange Schalke 04) und Christopher Antwi-Adjei (derzeit VfL Bochum) hat sich damit der nächste Spieler, der bei der TSG geschliffen wurde, im Profifußball festgesetzt – und das mit erst 25 Jahren. „Der Zeitpunkt ist nicht ganz üblich“, meinte Oberdorf.

Im Duell mit Isaiah Young von Rot-Weiss Essen: Tim Oberdorf von Fortuna Düsseldorf. Er wird bald noch regelmäßiger höher als in der Regionalliga West … Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Zudem ungewöhnlich: Der Jetzt-Profi sitzt gerade noch an seiner Bachelorarbeit. „Ich habe keine Kurse mehr vor Ort, kann alles von zuhause aus machen. Da sollte es eigentlich kein Problem sein, sie in nächster Zeit irgendwie fertig zu stellen“, schob Oberdorf mit einem Lächeln nach.

