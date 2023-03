TSG Sprockhövel empfängt die BVB-U19. Kommt die mit Profis?

Hattingen/Sprockhövel. Die A-Jugend der TSG Sprockhövel steht im Westfalenpokal vor dem Highlight der Saison. Am vergangenen Wochenende gab es aber einen Rückschlag.

Nach RW Ahlen ist vor Borussia Dortmund. Die A-Jugend der TSG Sprockhövel hat die Generalprobe vor dem Westfalenpokal-Kracher am Mittwochabend gegen den BVB (19 Uhr) in den Sand gesetzt.

Mit 0:1 unterlag das Team von Trainer Jan Helfers. Der entscheidende Treffer fiel dabei erst in der 82. Minute. Die TSG liegt mit 20 Punkten auf Rang acht der Tabelle.

„In der ersten Halbzeit war Ahlen klar besser, sie waren gut im Pressing und wir hatten im Spielaufbau Probleme. In der zweiten Hälfte waren wir die bessere Mannschaft. Aber es ist, wie es ist. Aktuell bekommen wir den Ball einfach nicht über die Linie“, so Helfers, der ein Remis als faires Ergebnis gesehen hätte.

TSG Sprockhövel empfängt mit dem BVB eine Top-Mannschaft Europas

Nun folgt am Mittwoch die Partie gegen Junioren-Bundesligist Borussia Dortmund. Die Borussen könnten theoretisch mit Spielern antreten wie Tom Rothe, der schon in der Bundesliga der Herren gespielt hat oder Mittelstürmer Julian Rijkhoff, der bereits einen Profivertrag unterschrieben hat. „Das ist das absolute Highlight in der Saison, ein Bonusspiel. Sie haben zwei Jahre lang in der U19-Bundesliga kein Spiel verloren, waren unter den Top-Acht Europas. Das muss man einfach genießen“, so Helfers.

Die A2-Jugend unterlag in der Bezirksliga trotz des frühen Treffers von Ahmad Alibrahiem (5. Minute) bei der Spvgg Horsthausen mit 1:2 und bleibt somit Dritter. Nach oben geht wohl nichts mehr.

Sportfreunde Niederwenigern holen Remis gegen die SG Kupferdreh-Byfang

In der Leistungsklasse musste sich auch die U19 der SF Niederwenigern geschlagen geben. Mit 3:5 endete die Partie gegen den Vogelheimer SV. Für die Hattinger hatten Nico Großheimann, Nico van der Heuvel und Max Sommer getroffen. Die Sportfreunde liegen mit 23 Punkten weiterhin auf Rang fünf.

Die B-Jugend der Gelb-Schwarzen holte bei der SG Kupferdreh-Byfang immerhin ein 1:1-Remis. Elias Dubberke traf in der 18. Minute. In Unterzahl nach einem Platzverweis in der 59. Minute gelang Byfang in der Nachspielzeit aber noch der Ausgleich. Niederwenigern steht mit 24 Zählern auf Rang neun und hat drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

SC Obersprockhövel und TuS Hattingen in der Bezirksliga unten drin

Das Spiel der B-Jugend der TSG Sprockhövel gegen Borussia Dortmunds U16 wurde in der Verbandsliga verschoben, da die Dortmunder mehrere Spieler an die Westfalenauswahl abstellten und daher nur wenige Spieler zur Verfügung gehabt hätten.

In der B-Jugend-Bezirksliga wird es immer enger für den TuS Hattingen. Beim SC Westfalia Herne – der vor der Partie nur vier Punkte Vorsprung auf die Hattinger hatte, verlor das Team mit 4:8. Zur Pause führten die Hattinger nach Treffern von Ugur Turan und Laurin Cielma (zwei Tore) sogar noch mit 3:2. Im zweiten Spielabschnitt gelang Vielma zwar noch der dritte Treffer, der TuS fiel aber in sich zusammen und fällt mit 13 Zählern auf den vorletzten Platz. Der SC Obersprockhövel unterlag in der Parallelstaffel ebenfalls mit 0:5 dem ASC 09 Dortmund und bleibt mit 15 Zählern auf dem Relegationsplatz.

SuS Niederbonsfeld sichert sich den ersten Sieg in der Leistungsklasse

In der B-Juniorinnen-Leistungsklasse gewann der SuS Niederbonsfeld mit 3:1 beim TSV Union Wuppertal. Unter anderem trafen Lisa Balpataki und Alina Muradi. Es war der erste Sieg im dritten Spiel für die Hattingerinnen.

Die C-Jugend der TSG Sprockhövel musste sich in der Landesliga dem SV Westfalia Soest mit 1:4 geschlagen geben. Jason Kirupanthan erzielte das einzige TSG-Tor. Die Sprockhöveler haben nun nur noch drei Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

