TSG Sprockhövel bindet Jugendfußballtrainer weiter an sich

Sprockhövel. Für die kommende Saison hat die Fußball-Abteilung bereits die entscheidenden Gespräche geführt und sich für die Jugendteams final aufgestellt.

Die Ruhepause vor den Festtagen und dem anstehenden Jahreswechsel hat die TSG Sprockhövel intensiv genutzt, um in der Jugendfußball-Abteilung bereits jetzt wichtige Weichen für die Saison 2022/2023 zu stellen. Wie sich die TSG für die kommende Spielzeit in ihrem Leistungsbereich aufgestellt hat, ist nun klar.

Die Trainer für die höherklassig spielenden Jugendteams wurden vorgestellt. Die U19-Mannschaft wird auch in der neuen Saison von Patrick Knieps in die Westfalenliga, der zweithöchsten Spielklasse im Jugendbereich, geführt. Bei der U18 bleibt ebenfalls alles beim Alten: Nach erfolgreicher Qualifikations-Runde gab auch Marc Andre Buchholz der TSG für ein weiteres Jahr sein „Ja-Wort“.

TSG Sprockhövel ist ab Sommer wieder mit einer U16 am Ball

In der B-Jugend ist die TSG ebenfalls in der Westfalenliga vertreten, hatte sogar den Aufstieg in die Bundesliga angepeilt. Bei der U17 bleiben im Sommer wie gehabt Fabien Henning und Mats Ebbinghaus am Ruder und werden eine neue schlagkräftige Mannschaft aufbauen. Die U16 wird künftig vom Trainerduo Ercan Aktan und Emilia Krieger betreut, die aktuell für die U15 verantwortlich sind und mit ihr in die nächsthöhere Altersklasse wechseln.

Für die U15 wird das erfolgreiche Trainerduo Sascha Chlebusch/Stephan Weinfurth in der Landesliga verantwortlich sein. Die U14 wird ab dem kommenden Sommer von TSG-Urgestein Patrick Rohde trainiert. Und mit der Mannschaft, die dann als U13 aufläuft, ist weiterhin Michael Brylka im Einsatz, wie bereits viele Jahre für die TSG.

