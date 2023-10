TSG Sprockhövel: 3 Scorer-Punkte für Alan Lakota beim 3:0

Sprockhövel. Die U-19-Fußballer der TSG Sprockhövel feiern ihren zweiten Westfalenliga-Saisonsieg. Beim 3:0-Erfolg überzeugt vor allem das Mittelfeld-Zentrum.

Dank eines über weite Strecken überzeugenden Auftritts haben die die U-19-Fußballer der TSG Sprockhövel im sechsten Westfalenliga-Saisonspiel ihren zweiten Sieg gefeiert und gegen den bis dahin punktgleichen VfL Theesen drei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Mittelfeld-Mann Alan Lakota trug sich beim 3:0 (0:0)-Erfolg zweimal in die Torschützenliste ein.

Es entwickelte sich vor leider nur wenigen Zuschauern in der Klein-Arena eine Partie, in der die Sprockhöveler A-Junioren den Ton angaben, ja angeben mussten, weil die Gäste aus Bielefeld vor allem darauf bedacht waren, keinen Gegentreffer zu kassieren. Was ihnen dank Jannis Horstkötter in der ersten Halbzeit auch gelang. Der VfL-Keeper parierte zweimal großartig: in der 22. Minute gegen Younes Puppendahl und in der 41. Minute nach einer Ecke gegen TSG-Innenverteidiger Lars Szewczyk.

Phil Dabovic bringt die TSG Sprockhövel mit 1:0 in Führung

Nicht unerwähnt darf bleiben, dass auch das Tabellenschlusslicht aus Ostwestfalen eine gute Möglichkeit im ersten Abschnitt hatte: Nach einem Fehlpass des Sprockhöveler Kapitäns Seymen Sayin zog Bilind Hoger Kheri in der 14. Minute auf und davon, fand aber in Paul Apel seinen Meister. Der TSG-Schlussmann klärte nach dem Schuss des VfL-Stürmers zur Ecke.

Nach der Pause spiegelte sich die Überlegenheit der Mannschaft von Trainer Jan Helfers dann auch in Zahlen wider. Verdient. Keine 100 Sekunden brauchte die TSG nach dem Wechsel, um mit 1:0 in Führung zu gehen. Nach einer gemeinschaftlichen Vorarbeit von Lucas Kretschmer und Alan Lakota, die ein starkes Sprockhöveler Mittelfeld-Zentrum bildeten, vollendete Stürmer Phil Dabovic.

Einen Scorer-Punkt hatte Alan Lakota also schon, um auch den zweiten und dritten folgen zu lassen: als zweimaliger Torschütze. Zunächst traf Sprockhövels Nummer 28 aus kurzer Distanz zum 2:0 (70.), nachdem Jannis Horstkötter nach der Hereingabe des gerade erst eingewechselten Jarno Bültmann zunächst noch pariert hatte, dann war Alan Lakota mit einem 17-Meter-Schuss zum 3:0-Endstand erfolgreich (82.).

So haben sie gespielt:

Tore: 1:0 Phil Dabovic (47.), 2:0, 3:0 Alan Lakota (70., 82.).

TSG Sprockhövel U 19: Apel - Kolod (67. Bültmann), Sayin, Szewczyk, Ahlin (74. Coly) - Colak (64. Politano), Lakota, Kretschmer, Puppendahl - Banno (83. Öner), Dabovic (76. Kaya). (AHa)

