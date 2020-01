Hattingen. Ein Punktgewinn wird für die Volleyballer des TuS Hattingen in der Landesliga-Partie gegen Spitzenreiter Bayer Wuppertal II nicht so leicht.

Tritthart-Team trifft auf Liga-Primus Wuppertal

Eine schwere Aufgabe steht den Volleyballern des TuS Hattingen bevor. Die von Melanie und Martin Tritthart trainierte Mannschaft trifft in der Landesliga auswärts auf den aktuellen Tabellenführer SV Bayer Wuppertal II. Los geht es am Samstag um 15 Uhr.

Das Tritthart-Team ist nach der knappen Niederlage gegen Tabellennachbarn TSC Eintracht Dortmund II auf den dritten Rang abgerutscht, die nächsten Punkte gegen Wuppertal einzufahren, wird sicher kein leichtes Unterfangen.

„Ohne Druck ins Spiel“

Das glaubt auch Mathias Komp vom TuS Hattingen: „Wuppertal ist in der Liga klar die beste Mannschaft. Das wird eine ganz schwierige Partie für uns“, glaubt er. „Wir können deshalb aber auch ohne Druck ins Spiel gehen und schauen was da rauskommt“, so Komp, der meint, dass „jeder Punkt, den wir da holen, eine Überraschung wäre“.

Die Hattinger können in voller Besetzung in diese Partie gehen und wollen sich voll und ganz auf ihr eigenes Spiel konzentrieren, kündigt Komp an.