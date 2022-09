Traumtor entscheidet die Pokal-Partie des Hiddinghauser FV

Sprockhövel. Der Hiddinghauser FV und Al Seddiq Hagen lieferten sich ein enges Spiel im Kreispokal. Einen Spieler hob HFV-Trainer Sinischa Schneider heraus.

Am Ende war es ein Sonntagsschuss, der zur Entscheidung führte. Der Hiddinghauser FV scheiterte im Hagener Kreispokal in der zweiten Runde durch eine 0:1-Niederlage (0:0 zur Pause ) an Al Sediqq Hagen.

„Sie haben guten Fußball gespielt, wir standen relativ tief und haben auf Konter gelauert. Aber den richtigen Zug nach vorne hatten wir in der ersten Hälfte nicht“, so HFV-Trainer Sinischa Schneider.

Silas Bauer vom Hiddinghauser FV streckt sich vergeblich

Erst im zweiten Spielabschnitt fanden die Sprockhöveler auch Lücken und erspielten sich Chancen, den einzigen Treffer des Abends erzielte aber Al Sediqq.

In der 52. Minute zielte Ali Khazraji aus 25 Metern ganz genau und überwand Hiddinghausens Torhüter Silas Bauer. „Das war ein Traumtor und unhaltbar für unseren Keeper, der eine starke Partie gemacht hat“, so Schneider.

