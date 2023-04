Transfer: SF Niederwenigern holen Keeper aus der Kreisliga A

Hattingen. Die SF Niederwenigern haben den dritten Transfer für die kommende Saison bekanntgegeben. Der neue Mann überzeugte gegen die zweite Mannschaft.

Die Sportfreunde Niederwenigern haben den dritten Transfer für die kommende Saison bekanntgegeben.

Nach Ole Nissen und Robin Duesmann, die beide aus der A-Jugend des ETB SW Essen nach Hattingen wechseln, wird auch Sebastian Skrzynski in der kommenden Spielzeit das Trikot Niederwenigerns tragen.

Der Torwart kommt aus der Kreisliga A von der Essener SG.

Sportfreunde Niederwenigern schätzen die Kommunikation des neuen Torhüters

„Ich habe mir sein Spiel gegen unsere Zweite angeschaut und war beeindruckt. Sebastian ist trotz der noch vorhandenen Sprachbarriere extrem laut auf dem Platz, gibt Anweisungen, ist mutig und extrem schnell. Wir freuen uns, dass er sich trotz einiger anderer Angebote für uns entschieden hat“, so Marcel Kraushaar, Trainer der Sportfreunde Niederwenigern.

Sebastian Skrzynski spielte in seiner Heimat bereits höherklassig und ist noch nicht lange in Deutschland. Nun versucht er den Sprung von der Kreisliga in die Landesliga. Dort wird er unter anderem auf Hattingens Stammtorhüter Jan Dehl treffen.

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier. Auch den Lokalsport-Newsletter können Sie hier abonnieren.

Die Facebook-Gruppe zum Fußball in Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel