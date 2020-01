Hattingen. Der junge Spieler, der zuletzt in der zweiten Mannschaft gespielt hatte, hat sich der SSVg Velbert angeschlossen. Dort könnte er höher spielen.

Torjäger Tim Wasserloos verlässt den TuS Hattingen

Der TuS Hattingen verliert erneut seinen Torjäger. Tim Wasserloos ist zur Spielvereinigung Velbert gewechselt, wo er möglicherweise sogar in der Oberliga auflaufen könnte. Bei den Rot-Weißen habe es in der Hinrunde nicht gepasst.

Der 20-Jährige war beim TuS nicht vollends zufrieden, kam in der Hinserie mit seinem Ex-Trainer Marius Kundrotas nicht immer auf einen Nenner. „Es passte sportlich nicht“, erzählt der Stürmer, der zuletzt in der zweiten Mannschaft der Hattinger gespielt hatte. Er und Ramon Sauret-Kranz hatten sich dazu entschieden, wie zu hören ist, nachdem es in der ersten Mannschaft kleine Diskrepanzen gab.

Angebote vor dem Rücktritt von Marius Kundrotas

Die Kreisliga A war für Wasserloos auf Dauer keine Option. „Ich habe erst spät davon erfahren, dass Marius Kundrotas zurücktritt. Zu der Zeit hatte ich schon Angebote bekommen“, sagt er. Dabei stand er mit dem Trainer der zweiten Mannschaft der SSVg Velbert in Kontakt, die in der Bezirksliga spielt. Er entschied sich für den Wechsel. Und hat Chancen, auch in der Oberliga aufzulaufen. „Im Moment trainiere ich bei der ersten Mannschaft mit“, erzählt Wasserloos.

Sauret-Kranz spielt unter dem neuen Trainer Dirk Sörries, der aus der Zweiten aufgerückt ist, nun wieder in der ersten Mannschaft beim TuS. Ob es noch weitere Veränderungen geben wird, werde sich zeigen. „Es werden in den nächsten Trainingseinheiten zwei oder drei Spieler mittrainieren und dann schauen wir weiter“, sagt Sörries.