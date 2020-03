Für den VfL Winz-Baak II lief es im Heimspiel der Tischtennis-Bezirksliga nach Plan. Die VfL-Reserve hatte die zweite Mannschaft des TTC Herne-Vöde zu Gast, dabei ging das Duell mit 9:3 zu Gunsten der Winz-Baaker aus. Wie zu erwarten, holte die zweite Mannschaft des VfL Winz-Baak die ersten Punkte im Doppel, obwohl sie nicht in Bestbesetzung antreten konnte. Ersatzspieler Thomas Kendziorra machte seine Sache aber gut.

Lediglich das Duo Willhardt/Bätz musste sich in einem spannenden fünften Satz geschlagen geben. In den ersten Einzeln machten die Hausherren da weiter, wo sie in den Doppeln aufgehört hatte. Jeder VfL-Spieler holte sich einen Sieg. Besonders umkämpft war die Partie von Ersatzmann Kendziorra, aber auch siegte mit 3:1 gegen seinen Herner Kontrahenten Axel Schüller. Am Ende gab’s einen ungefährdeten 9:3-Sieg

VfL Winz Baak II – TTC Herne-Vöde II 9:3

Doppel: van Remmen/Schwarz 3:1, Krause/Kendziorra 3:1, Willhardt/Bätz 2:3

Einzel: Krause 3:1, 2:3; van Remmen 3:2, 0:3; Willhardt 3:0, 3:2; Bätz 3:1; Schwarz 3:0, Kendziorra 3:1

Ein Auf und Ab beim EGV

in der vergangenen Woche stand der EGV Hattingen noch auf dem zehnten Tabellenplatz, nun musste der EGV wieder eine Niederlage hinnehmen. Beim TT Team Bochum II gab’s ein 5:9 . Dabei hatten die Gäste aus Hattingen eigentlich in den Doppeln, eine Stärke des EGV, ganz gut losgelegt. Gleich zwei Duelle gingen an den EGV. In den Einzeln lief es dann nicht mehr so gut.

Die Stärke der Bochumer machte sich bereits im oberen Paarkreuz bemerkbar. Jakob Orschulik konnte seine beiden Spiele gewinnen. Alexandr Hildermann behauptete sich im unteren Paarkreuz mit 3:0 gegen Leonie Humme.

TT Team Bochum II – EGV Hattingen 9:5

Doppel: G. Severins/C. Severins 2:3, Wagner/Boosmann 3:1, Orschulik/Hildermann 3:1

Einzel: G. Severins 0:3, 1:3; Wagner 1:3; 0:3; C. Severins 0:3, 1:3; Orschulik 3:0, 3:1; Boosmann 0:3; Hildermann 3:0, 0:3

PSV klettert die Tabelle hoch

Beim PSV Hattingen geht es in der Rückrunde wieder bergauf. Das Tischtennisteam konnte sich in der Bezirksliga erneut über einen 9:5 Sieg gegen SF Schnee freuen.

Für den PSV Hattingen stand ein Match gegen SF Schnee an. In Witten konnten sich die Hattinger bereits die ersten zwei Siege in den Doppeln holen. Probleme hingegen gab es in einem starken oberen Paarkreuz, bei dem sich lediglich Tim Aurich und ein stark aufspielender Pascal Vogler Punkte holen konnten.

Im zweiten Durchgang wurde das Duell eindeutig. Die Hattinger holten sich souverän jeden Punkt, sodass Uwe Werning gar nicht mehr zu seinem zweiten Duell antreten musste. Mit dem Sieg in Witten konnte der PSV den sechsten Tabellenplatz festigen.

PSV Hattingen SF Schnee

Doppel: Vogler/Kilfitt 3:2; Aurich/Hölschen 1:3; Kutzner/Werning 3:1

Einzel: Hölschen 1:3, 3:1; Aurich 3:0, 3:2; Vogler 3:0, 3:0; Kilfitt 2:3, 3:2; Kutzner 1:3, 3:2, Werning 0:3