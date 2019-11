Hattingen. Die Sporttherapeuten Silke Hestert und Tilman Dumke empfehlen Übungen, um die Erholung der Muskulatur zu unterstützen. Was sich eignet.

Für Sportler, die ambitioniert sind, empfehlen die langjährigen Sporttherapeuten Silke Hestert und Tilman Dumke, die in Hattingen ihre Aktiv-Praxis führen, ausreichende Pausen zwischen Trainingseinheiten und geben Tipps für praktische Übungen.

„Erst wenn die Muskulatur vollständig erholt ist, beginnt der Körper damit, am Aufbau zu arbeiten. Eine banale Feststellung, die aber gerade von ambitionierten Sportlern und Trainern immer wieder ignoriert wird“, sagen die Experten. Erholungsprozesse im Körper würden je nach Belastung 24 bis 72 Stunden dauern, bei Extrembelastungen in Wettkämpfen (etwa Marathon) sogar zum Teil mehrere Wochen. „Durch gezielte Maßnahmen kann man die Regeneration, vor allem der Muskeln, aber auch unterstützen“, so die Experten.

Sportler können Verklebungen mit der Faszienrolle lösen

Tilman Dumke beim Dehnen der vorderen Muskelkette, was für alle sportlichen Aktivitäten als wichtiger Ausgleich gilt. Foto: Aktiv-Praxis Hattingen

Für praktische Übungen nutzen die Inhaber der Aktiv-Praxis die Faszienrolle (kleine schwarze Rolle), um Verhärtungen oder Verklebungen der Muskulatur zu lösen. „Zur Erholung sollte sehr langsam gerollt werden und nicht zu häufig. Für Anfänger empfiehlt man erst mal alle drei Tage. Jede Muskelpartie sollte zehn bis 15 mal gerollt werden. Zur Erholung auch eher nur zur Körpermitte hin“, raten die Sporttherapeuten.

Bei Läufern kann der Trakt der äußeren Oberschenkelmuskulatur bearbeitet werden, bei Schwimmern, Tennisspielern oder anderen Überkopfsportarten der Latissimus. Zudem empfehlen Hestert und Dumke als Ausgleich zu sportlichen Aktivitäten das Dehnen der Muskelkette an der Körpervorderseite. „Besonders für Radfahrer, wegen der Vorgebeugten Haltung, ist diese Übung wichtig“, erklären sie.

Bei Unsicherheit Experten fragen

Wenn jemand effektiv auf die eigene Sportart abgestimmt Übungen sucht, sollte im Zweifel einen Experten aufsuchen, um sicher zu gehen. „Gerade die punktuellen Übungen für einen bestimmten Sportler mit bestimmten Anforderungen machen den Erfolg aus“, weiß Tilman Dumke.