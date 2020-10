Als prominenten Gast bei der eigenen Fußball-Ferienschule hat die TSG Sprockhövel in dieser Woche ihren Ex-Spieler Tim Oberdorf. Der 24-Jährige spielt bei Fortuna Düsseldorf , eigentlich in der Reserve in der Regionalliga. Der Innenverteidiger kam dort zuletzt allerdings in einem Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach zu seinem ersten Profieinsatz.

Der Fußballer vermittelt wie die anderen Trainer 40 Kindern in vier Gruppen (aufgeteilt auf die Jahrgänge 2008 bis 2013) Inhalte wie Torschuss, Schusstechnik mit beiden Füßen oder Dribbling mit dem Ball. Am Ende der Woche gibt’s ein Turnier, eine „WM“, bei der alle Jahrgänge gemischt gegeneinander spielen.

TSG Sprockhövel vermittelt Fußballinhalte spielerisch

Dazu gibt’s erstmals täglich auch zweieinhalb Stunden lang eine spielerische Vermittlung des Fußballs für die Jahrgänge 2014 und 2015. „Die Kinder machen eine Fußball-Schatzsuche, dabei geht es nur ums Spielen. Bei den älteren Jahrgängen gilt das Prinzip: spielen – üben – spielen“, erklärt Organisator Patrick Rohde.

B-Junioren der TSG Sprockhövel verlieren 0-2 gegen Hombruch B-Junioren der TSG Sprockhövel verlieren 0-2 gegen Hombruch Mit 0:2 verloren die Spieler der TSG Sprockhövel das Heimspiel gegen die Vertretung des Hombrucher SV. Bilder aus der 1. Halbzeit. Foto: Walter Fischer

Auch die Kleinsten (Jahrgang 2014 und 2015) werden beim TSG-Camp an den Fußball herangeführt, spielerisch. Hier betreut sie Lu Jele Michelsen, die in ihrer Jugend selbst im Nachwuchs bei Bayer Leverkusen sowie des VfL Bochum gekickt hat. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Er ist stolz darauf, dass die TSG es als einer der ganz wenigen Vereine der Region oder sogar auf noch weitere Sicht gesehen ein eigenes Fußballcamp – in Kooperation mit der AHE – auf die Beine stellen kann. „Es ist für uns hier ein Alleinstellungsmerkmal, viele andere Vereine buchen Anbieter dafür. Wir schaffen es, mit eigenen Trainern oder eben auch Ex-Spielern, das Camp selbst zu stemmen“, freut sich Rohde.

