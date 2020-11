Sprockhövel/Witten. Der Triathlet aus Sprockhövel, der für den PV-Triathlon Witten startet, hält am Kemnader See um die Hand von Anna Schauerte an – mit Erfolg.

Sportlich ist das Jahr für das Triathlon-Pärchen Till Schaefer und Anna Schauerte gelaufen. Der große Ironman in Cascais (Portugal) ist abgesagt worden, es war das Ziel, die einzige Langdistanz als Wettkampf. Während Schaefer zuletzt noch einmal privat eine lange Distanz hinter sich gebracht hat, hat seine Freundin einen eigenen kleinen Wettkampf absolviert. Denn für sie wäre der Ironman die erste Langdistanz bei einem Wettkampf überhaupt gewesen. Am Ende des „Annathlon“ ist sie von ihrem Freund hinter der Ziellinie überrascht worden.

Schauerte wollte schauen, was das Training für die erste Langdistanz gebracht hat. Eigentlich wollte sie am 7. November, dem geplanten Tag des Ironmans in Cascais ihren privaten Wettkampf laufen. Doch aufgrund des Lockdowns und der damit verbundenen Bäderschließung zog sie ihr Vorhaben um eine Woche vor.

Anna Schauerte legt 156 Bahnen im Schwimmbecken zurück

Am 30. Oktober war es für die Sprockhövelerin, die wie ihr Freund auch für den PV-Triathlon Witten startet so weit: 3,8 Kilometer Schwimmen (156 Bahnen im Gevelsberger Schwimm In), 100 Kilometer Radfahren auf heimischen Strecken und 30 Kilometer Laufen (drei Runden um den Kemnader See). Einige Freunde und Familienmitglieder unterstützten sie, wovon die Sportlerin nichts wusste und zusätzlich motiviert wurde.

Was sie und auch die Unterstützer gar nicht ahnten, geschah hinter der aufgemalten Ziellinie am Kemnader See: ihr Freund wartete dort und kniete sich vor sie. „Da sie kurze Zeit nicht reden konnte, nutzte ich die Gelegenheit, um um ihre Hand anzuhalten“, erzählt Schaefer. Sichtlich gerührt, aber auch noch erschöpft, gab Schauerte ihm das Ja-Wort, was er akustisch erst nicht verstand, ihr dann aber den Verlobungsring anlegte.

