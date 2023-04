TG Rot-Weiß Hattingen: Zum Auftakt gegen French-Open-Spieler

Hattingen. Die TG Rot-Weiß Hattingen trifft in der Regionalliga direkt auf den Top-Favoriten TC Rot-Weiß Bad Oeynhausen. Dort spielt Sport-Legende Dänemarks.

Gleich zum Auftakt der Tennissaison 2023 gibt es am Mittwoch an der Waldstraße in Hattingen nationale und internationale Spitzenspieler zu sehen. Die Herren 70 der TG Rot-Weiß Hattingen empfangen in der Regionalliga West den Top-Favoriten TC Rot-Weiß Bad Oeynhausen (13 Uhr, Waldstraße 62).

Nummer eins beim Gast ist der mehrfache Deutsche Meister und Davis-Cup-Spieler für Rumänien, Dan Nemes.

Während das erklärte Ziel der Gäste eindeutig der Deutsche Meistertitel ist, geht es für die Hattinger einzig und allein um den (erneuten) Ligaerhalt. Der überraschend starke vierte Rang in der Abschlusstabelle der Vorsaison hatte den Rot-Weißen auch überregional große Anerkennung gebracht. Dass die später unverschuldet nach juristischen Turbulenzen auf den letzten Platz zurückgestuften und dann im Wege des Besitzstandes doch wieder aufgenommenen Hattinger nun in der höchsten Seniorenliga im Konzert der Großen mitmischen können, stand zumindest eine Zeit lang auf der Kippe.

TG Rot-Weiß Hattingen muss auf zwei Spieler verzichten

Die TG Rot-Weiß Hattingen hat das gleiche Personal gemeldet wie im Vorjahr. Allerdings stehen mit Günter Adam und Horst Hackenbracht zwei Spieler aus gesundheitlichen Gründen nun doch nicht zur Verfügung. „Das ist schade aber, nicht zu ändern. Wenn Not am Mann ist, dann müssen halt Spieler aus der zweiten Mannschaft aufrücken“, sagte Horst Hackenbracht.

Den Verbleib in der Regionalliga wollen die Hattinger aber nicht so einfach herschenken. Dass da, gerade am ersten Spieltag gegen Bad Oeynhausen, eine Herkulesaufgabe auf die Rot-Weißen wartet, ist aber allen bewusst. Mannschaftsführer Wilfried Boskamp „Der Erhalt der Regionalliga wäre für uns sicherlich höher anzusiedeln als ein Deutscher-Meister-Titel für fast alle anderen Teams.“

TC Rot-Weiß Bad Oeynhausen: Ex-French-Open Spieler und eine dänische Legende

Während die ohnehin als krasse Außenseiter antretenden Hattinger also nur auf einen dezimierten Kader zurückgreifen können, hat sich der TC Rot-Weiß Bad Oeynhausen nach dem Aufstieg aus der Westfalenliga mit zahlreichen ausländischen Top-Akteuren verstärkt.

Neben Spitzenspieler Dan Nemes (Leistungsklasse K 5,1, aktuell Nummer zwei der Deutschen Rangliste Herren 70), stehen beim Gegner der Rot-Weißen in der Tennisszene so bekannte Spieler wie Paul Antoine Torre (LK 5,4, der Franzose schied 1981 in der dritten Runde der French Open gegen Björn Borg aus), Klaus Pedersen (LK 5,4, der regionalligaerfahrene Däne ist in seinem Heimatland zudem der erfolgreichste Tischtennisspieler aller Zeiten. 15 x Dänischer Meister, 375 Länderspiele und WM Gold 2019 für Dänemark), Jan Sie (LK 5,4: Der Niederländer ist bei den Herren 70 die aktuelle Nummer drei seines Heimatlandes) und Adam Antal (LK 5,4: Mannschaftsführer und bereits seit 2018 für die Gäste am Ball) im Aufgebot. Leistungsklassenbester bei den Hattingern ist Karl-Heinz Haude mit 7,1. Im Team von Bad Oeynhausen wäre „Ötte“ mit dieser LK zweiter Ersatzspieler…

Ob der TC Rot-Weiß Bad Oeynhausen am Mittwoch gleich zum Auftakt all seine Stars „einfliegen“ lässt, bleibt abzuwarten. Fest steht aber jetzt bereits, dass der Titelfavorit mit einer schlagkräftigen Truppe gleich am ersten Spieltag ein deutliches Zeichen in Richtung Gruppensieg und Meisterschaft setzen will.

