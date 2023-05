TG Rot-Weiß Hattingen: Wiedersehen nach juristischem Chaos

Hattingen. Die BSG Gemeinschaftswerk startet in die Verbandsliga. In der Ruhr-Lippe-Liga stehen die Herren 70 der TC Ludwigstal indes unter großem Druck.

In der Regionalliga, der Verbandsliga und der Ruhr-Lippe-Liga sind am Mittwoch drei Hattinger Seniorenteams am Start. Alle genießen Heimrecht. Die Herren 70 des TC Ludwigstal spielen am Freitag in Rauxel.

Regionalliga: Herren 70: TG Rot-Weiß Hattingen – HTC Blau-Weiß Krefeld (13 Uhr, Waldstraße 62)

Im Kampf um den Verbleib in Deutschlands höchster Seniorenliga geht es für die Herren 70 der TG Rot-Weiß Hattingen am Mittwoch mit einem Heimspiel weiter.

Nach der erwarteten Niederlage zum Auftakt gegen den hohen Favoriten TC Rot-Weiß Bad Oeynhausen und dem Hoffnung stiftenden 4:2-Auswärtssieg beim Marienburger SC in Köln treffen die Hattinger an der Waldstraße in einem richtungsweisenden Spiel auf den HTC Blau-Weiß Krefeld, der bisher genau wie die Rot-Weißen ein Spiel gewann und eines verlor. Im Vorjahr gewannen die Hattinger zum Abschluss der Saison noch mit 5:1, bekamen aber bekanntlich die Punkte per Strafwertung dann noch abgezogen.

Während die Hattinger gegenüber der vorigen Spielzeit durch die Ausfälle von Günter Adam und Horst Hackenbracht ersatzgeschwächt in die Spiele gehen, hat sich Krefeld mit der neuen Nummer eins, Peter Lehnen (LK 6,8), der vom TC Gahmen zum HTC kam, enorm verstärkt. „Es wird sehr schwer werden. Sollten wir aber tatsächlich gewinnen, rückt der Ligaerhalt in greifbare Nähe“, sagte Rot-Weiß-Kapitän Wilfried Boskamp.

Verbandsliga: Herren 65: BSG Gemeinschaftswerk – TuRa Frisch Auf Eggenscheid, (11 Uhr, Isenbergstraße 38)

Gleich in ihrem ersten Saisonspiel wartet auf die BSG Gemeinschaftswerk ein schwerer Brocken. Die BSG trifft mit TuRa Frisch Auf Eggenscheid auf einen Gegner, der zum Auftakt gegen den TuS Spenge glatt mit 5:1 gewonnen hat.

So wird sich gleich zeigen, ob die BSG das Zug dazu hat, wieder oben mitzumischen. Bis auf Kapitän Jochem Schulte (Knieprobleme) sind alle Spieler mit dabei. Vor zwei Jahren gewann die BSG in Eggenscheid mit 4:2.

Ruhr-Lippe-Liga: Damen 65: TC Ludwigstal – TSG Beckum (11 Uhr, Am Büchsenschütz 22)

Die Ludwigstalerinnen wollen nach dem 3:3 beim TC Bockum-Hövel nun am zweiten Spieltag gleich nachlegen und gegen die zum Auftakt spielfreie TSG Beckum erneut punkten. Brigitte Schmidt wird wieder mit von der Partie sein. Fraglich ist aber der Einsatz von Beate Klippstein und Annegret Schmidt.

Ruhr-Lippe-Liga: Herren 70: Turnerbund Rauxel – TC Ludwigstal (Freitag, 11 Uhr, Wartburgstraße 113, Castrop-Rauxel)

Nach der 1:5-Auftaktniederlage zu Hause gegen den TC Grün-Weiß Bochum stehen die TCL-Senioren am zweiten Spieltag sofort unter Druck.

Beim Turnerbund Rauxel, der sein Auftaktspiel beim VfL Gladbeck ebenfalls 1:5 verlor, wollen die Mannen um Kapitän Hans-Peter Haas ihre ersten Punkte im Kampf um den Ligaerhalt holen. Haas: „Das Spiel müssen wir gewinnen. Rauxel scheint wohl der schwächste Gegner zu sein.“

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier. Auch den Lokalsport-Newsletter können Sie hier abonnieren.

Die Facebook-Gruppe zum Sport in Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel