TG Rot-Weiß Hattingen wahrt Chance auf Regionalliga-Verbleib

Bernhard Ochmann und die TG Rot-Weiß Hattingen gewannen in der Tennis-Regionalliga beim Marienburger SC.

Köln. Die TG Rot-Weiß Hattingen hat den ersten Sieg in der Tennis-Regionalliga geholt – trotz dem „schlechtesten Einzel der Karriere“ eines Spielers.

Die TG Rot-Weiß Hattingen hat in der Tennis-Regionalliga die ersten beiden Punkte eingefahren. Nach der 1:5-Auftaktniederlage im Heimspiel gegen den Titelanwärter TC Rot-Weiß Bad Oeynhausen gewannen die Hattinger am zweiten Spieltag das Auswärtsspiel beim Marienburger SC in Köln mit 4:2. Die Chancen auf den Erhalt von Deutschlands höchster Seniorenliga sind somit gewahrt.„

Wir mussten neben Günter Adam und Horst Hackenbracht kurzfristig auch noch auf den erkrankten Hans Peter Schicke verzichten. Da kam es uns schon recht gelegen, dass auch Marienburg nicht in Bestbesetzung antreten konnte“, sagte Mannschaftsführer Wilfried Boskamp kurz nach dem Spiel.

Beim Marienburger SC waren die beiden Spitzenspieler Wolfgang Overkemping und der Belgier Herman Lauwers wie auch schon vor einer Woche bei der 0:6-Niederlage gegen die DSD Düsseldorf nicht mit dabei.

TG Rot-Weiß Hattingen: Bernhard Ochmann und Karl-Heinz Haude machen es schnell

Bei herrlichem Tenniswetter wurde auf vier Plätzen gleichzeitig gespielt. Die Einzel verliefen von den Ergebnissen her ausgeglichen. In den Doppeln waren die Hattinger aber deutlich stärker. Das Spitzenspiel war nur von kurzer Dauer. Karl-Heinz Haude (LK 7,1) führte gegen Jan Willemse (LK 8,0) schnell mit 4:1. Danach gab der Belgier angeschlagen auf. An Position zwei ließ Bernhard Ochmann (LK 8,9) seinem Gegner Rainer Borucki (LK 8,0) beim 6:2/6:3 keine Chance.

Pech hatte Heiner Pottgießer (LK 13,2). Beim Stand von 4:4 hatte er im ersten Satz vermeintlich schon den Spielball zum 5:4 verwandelt, als sein Gegner Franz Remy den „knappen Ball“ anzweifelte und man sich auf „zwei Neue“ einigte. Pottgießer geriet aus dem Rhythmus und verlor.

Wilfried Boskamp rehabilitiert sich im Doppel

Einen rabenschwarzen Tag erwischte Wilfried Boskamp (LK 14,0) bei der klaren 3:6/2:6-Niederlage gegen Uwe Czichon (LK 13,6). „Das war wirklich grausam. Ich glaube, ich habe das schlechteste Einzel meiner Karriere gespielt“, ärgerte sich Boskamp über seine Niederlage und den unnötigen 2:2-Zwischenstand.

Im Doppel konnte sich der Spielführer der Rot-Weißen aber rehabilitieren. An der Seite von Karl-Heinz Haude trumpfte die Nummer vier der TG groß auf. Sie gaben im Schnelldurchgang nicht ein einziges Spiel ab, ehe Bernhard Ochmann und Heiner Pottgießer ebenfalls in zwei flotten Sätzen den ersten Saisonsieg unter Dach und Fach brachten.

Marienburger SC - TG Rot-Weiß Hattingen 2:4

Jan Willemse – Karl-Heinz Haude 1:4 (Aufgabe Willemse), Rainer Borucki – Bernhard Ochmann 2:6/3:6, Franz Remy – Heiner Pottgießer 4:6/6:1,10:6, Uwe Czichon - Wilfried Boskamp 6:3/6:2. Borucki/Cornelius Henseler – Haude/Boskamp 0:6/0:6, Remy/Czichon – Ochmann/Pottgießer 3:6/1:6

Nächstes Spiel: TG Rot-Weiß Hattingen – TC Blau-Weiß Krefeld (Mittwoch, 17. Mai, 13 Uhr, Waldstraße 62).

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier. Auch den Lokalsport-Newsletter können Sie hier abonnieren.

Die Facebook-Gruppe zum Sport in Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel