TG Rot-Weiß Hattingen: Ungewissheit vor dem Marienburger SC

Hattingen. Die TG Rot-Weiß Hattingen trifft im zweiten Spiel der Tennis-Regionalliga auf den Marienburger SC. Zwei Teams des TC Ludwigstal starten auch.

Nach der 1:5-Auftaktniederlage gegen den Topfavoriten TC Rot-Weiß Bad Oenyhausen geht es für die Herren 70 der TG Rot-Weiß Hattingen in der Tennis-Regionalliga am Mittwoch mit einem Auswärtsspiel weiter.

Die Rot-Weißen sind beim Marienburger SC zu Gast. Der erste Aufschlag erfolgt um 13 Uhr auf der Anlage an der Schillingsrotter Straße 99 in Köln. Auch in der Ruhr-Lippe-Liga sind unter der Woche zwei heimische Teams aktiv.

Die Rot-Weißen haben sich am ersten Spieltag gegen den Anwärter auf den Deutschen Meistertitel TC Rot-Weiß Bad Oeynhausen achtbar geschlagen.

TG Rot-Weiß Hattingen weiß nicht so recht, mit welcher Mannschaft der Marienburger SC kommt

Nun gilt es, in Köln beim Kampf um den Erhalt von Deutschlands höchster Seniorenliga die ersten Punkte einzufahren. Der SC Marienburg hat beim Saisonstart zu Hause gegen das sehr stark eingeschätzte Team DSD Düsseldorf glatt mit 0:6 verloren.

Davon sollten sich die Hattinger allerdings nicht täuschen lassen. Denn während die Düsseldorfer mit den beiden Niederländern Rolf Thung und Hendrik Veneman ihr internationales Spitzenduo dabei hatten, traten die Kölner ohne ihre beiden Belgier Hermann Lauwers und Jan Willemse und ohne ihre Nummer eins, Wolfgang Overkemping, an.

„Sollte Marienburg mit der gleichen Mannschaft antreten wie zuletzt gegen Düsseldorf, dann rechnen wir uns durchaus eine Chance aus. Schließlich haben wir auch im vorigen Jahr mit 4:2 gewonnen“, gibt sich Rot-Weiß-Mannschaftsführer Wilfried Boskamp optimistisch.

Zwei Teams des TC Ludwigstal in der Ruhr-Lippe-Liga

In der Ruhr-Lippe-Liga starten die Damen 65 und die Herren 70 des TC Ludwigstal in die Saison. Zum ersten Spiel nach dem Aufstieg aus der Bezirksliga fahren die TCL-Seniorinnen am Mittwoch zum TC Bockum-Hövel (11 Uhr, Waterkamp 17, Hamm). Die Herren 70 beginnen ihre Saison dagegen mit einem Heimspiel. Der Verbandsligaabsteiger trifft am Freitag ab 11 Uhr Am Büchsenschütz 22 auf den TC Grün-Weiß Bochum.

