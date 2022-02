TG Rot-Weiß Hattingen ärgert Ersten, Ludwigstal holt Punkt

Hattingen. Die Herren 50 von der Waldstraße haben dem ATV Dorstfeld einen Verlustpunkt beschert – während die TCL-Herren als Absteiger noch mal punkten.

Die Herren 50 der TG Rot-Weiß Hattingen haben in der Tennis-Bezirksliga dem Spitzenreiter den ersten Verlustpunkt beschert. Der ATV Dorstfeld kam gegen die Hattinger über ein 3:3 nicht hinaus. Dennoch steht der Tabellenführer kurz vor dem Aufstieg in die Ruhr-Lippe-Liga.

Für Rot-Weiß-Spieler Jörg Dülberg war beim klaren Favoriten sogar ein Sieg möglich. „Mit etwas Glück hätten wir auch das zweite Doppel gewinnen können. Da fehlten am Ende aber ein wenig die Körner“, sprach Dülberg den Kräfteverschleiß bei Reiner Kött an, der gemeinsam mit Ralf Weber in zwei Sätzen unterlag.

TG Rot-Weiß Hattingen gleicht aus und hält den Stand in den Doppeln

Kött hatte zuvor ein glänzendes aber sehr lang dauerndes Einzel gespielt. In einem spannungsgeladenen ersten Satz setzte sich der Hattinger im Tie-Break durch, ehe er sich im zweiten Durchgang mit 2:6 beugen musste. Im Match-Tie-Break fand Kött zu seinem guten Spiel zurück und siegte 10:7. Dirk Steinkemper war es, der mit einem klaren 6:3/6:1-Sieg für den 2:2-Ausgleich nach den Einzeln sorgte. Den dritten Punkt zum Unentschieden sicherten Jörg Dülberg und Sven Börger im ersten Doppel.

Der Sprung an die Tabellenspitze kann den Hattingern am letzten Spieltag allerdings nicht mehr gelingen. Die mit 0:6 gewertete Corona-bedingte Absage der Partie beim TC Kamen-Methler verhindert eine noch bessere Platzierung. Dem ATV Dorstfeld genügt hingegen zum Aufstieg bereits ein Unentschieden gegen den schon feststehenden Absteiger TC Ludwigstal.

So haben sie gespielt

ATV Dorstfeld – TG RW Hattingen 3:3

Rot-Weiß: Jörg Dülberg 1:6/4:6, Sven Börger 2:6/5:7, Reiner Kött 7:6/2:6/10:7, Dirk Steinkemper 6:3/6:1. Dülberg/Börger 6:2/6:4, Kött/Ralf Weber 3:6/4:6.

Nächstes Spiel: Samstag, 12. März, 14 Uhr: TG Rot-Weiß Hattingen – TC Emschertal.

TC Ludwigstal hat sich trotz feststehendem Abstieg zweiten Punkt gesichert

Die Herren 50 des TC Ludwigstal haben in der Tennis-Bezirksliga ihren zweiten Punkt geholt. Nach dem Remis beim ASV Hamm gelang nun auch im Heimspiel gegen den TC Emschertal ein 3:3. Trotz des Teilerfolges ist der Abstieg in die Kreisliga bereits einen Spieltag vor Beendigung der Punkterunde besiegelt.

Der bisherige Saisonverlauf ist auch dementsprechend enttäuschend. In allen bereits ausgetragenen Begegnungen blieben die Ludwigstaler ohne Sieg. Drei klare 1:5-Niederlagen und das unglückliche 2:4 zu Hause gegen den TC Rot-Weiß Hardenstein reichen bei nur zwei Unentschieden einfach nicht aus, um den Ligaerhalt sicherzustellen. Und am letzten Spieltag wartet mit dem ATV Dorstfeld auch noch der Tabellenführer und Meisterschaftsaspirant auf den TCL. Da dürfte für das Team vom Büchsenschütz nichts mehr zu holen sein.

Ein Sieg war für die Hattinger im Bereich des möglichen

Gegen den TC Emschertal war durchaus ein Sieg im Bereich des Möglichen. Kai Hauck und auch Dirk Weyhoven verloren jedoch knapp. Die Punkte zum 2:2-Zwischenstand nach den Einzeln holten Matthias Kestermann und Sergey Somov.

Durch den klaren Zwei-Satz-Sieg im zweiten Doppel von Dirk Sauer und Peter Steffen ruhten die Hoffnungen auf den ersten Saisonerfolg auf den Schultern von Uwe Helmchen und Karsten Hoff. Das TCL-Duo stemmte sich im ersten Doppel nach verlorenem ersten Satz noch gegen die drohende Niederlage. Im Tie-Break hatten die Gäste aber knapp das bessere Ende für sich.

So haben sie gespielt

TC Ludwigstal – TC Emschertal 3:3

TCL: Kai Hauck 4:6/5:7, Dirk Weyhoven 6:7/3:6, Matthias Kestermann 6:2/6:4, Sergey Somov 7:5/6:3. Uwe Helmchen/Karsten Hoff 3:6/6:7, Dirk Sauer/Peter Steffen 6:2/6:3.

Nächstes Spiel: Sonntag, 13. März, 13 Uhr: ATV Dorstfeld – TC Ludwigstal.

