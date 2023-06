TG Rot-Weiß hat die besten Karten des gefährdeten Quartetts

Hattingen. Die Damen 65 des TC Ludwigstal stehen unmittelbar vor dem Verbandsliga-Aufstieg. Die BSG Gemeinschaftswerk muss im wichtigen Spiel liefern.

Am Mittwoch und am Freitag geht es in der Regionalliga, Verbandsliga und Ruhr-Lippe-Liga für vier heimische Tennisklubs in die nächste Runde.

Gleich drei Teams kämpfen um den Ligaerhalt. Die Damen 65 des TC Ludwigstal stehen vor dem Aufstieg.

Regionalliga Herren 70: TG Rot-Weiß Hattingen – DSD Düsseldorf (Mittwoch, 13 Uhr, Waldstraße 62)

Am vorletzten Spieltag der Tennis-Regionalliga bestreiten die Herren 70 der TG Rot-Weiß Hattingen ihr letztes Heimspiel. Die Hattinger empfangen mit dem DSD Düsseldorf den aktuellen Tabellenzweiten. Die Chancen auf wichtige Punkte im Abstiegskampf sind in dieser Begegnung eher gering. Die Düsseldorfer haben drei ihrer bisher ausgetragenen vier Spiele 6:0 gewonnen.

Lediglich gegen den Anwärter auf den Deutschen Meistertitel, den TC Bad Oeynhausen, gab es für die Düsseldorfer beim bei der glatten 0:6-Niederlage nichts zu holen. Mit den beiden Niederländern Rolf Thung und Hendrik Venema sowie Klaus Wehrenberg (alle LK 6,5) und dem US-Amerikaner Howard Ames (LK 7,9) hat der Deutsche Sportclub Düsseldorf ein bärenstarkes Quartett an den Spitzenpositionen. Da gehen die ohnehin ersatzgeschwächten Hattinger fraglos als krasser Außenseiter ins Match.

Ob es am Ende zum erneuten Verbleib in Deutschlands höchster Seniorenliga reichen wird, entscheidet sich wohl erst am letzten Spieltag. Dann treffen die vier Abstiegskandidaten“ Rot-Weiß Hattingen, TC Blau-Weiß Krefeld, Marienburger TC und Dürener TV in direkten Duellen aufeinander. Die besten Karten haben noch die Hattinger, die aktuell auf Rang vier über dem Strich stehen. „Jetzt haben wir uns die Chance überraschend erarbeitet. Jetzt wollen wir sie auch nutzen“, sagte Kapitän Wilfried Boskamp.

Verbandsliga Herren 65: BSG Gemeinschaftswerk – TuS Spenge (Mittwoch, 11 Uhr, Isenbergstraße 38)

Im Kampf um den Verbandsligaerhalt stehen die Herren 65 der BSG Gemeinschaftswerk am Mittwoch vor einem ganz wichtigen Spiel. Mit dem TuS Spenge empfängt die BSG den punktgleichen Tabellenvorletzten. „Da muss unbedingt ein Sieg her. Sonst wird es ganz eng“, sagte Mannschaftsführer Jochem Schulte.

Die BSG muss ausgerechnet in dieser richtungsweisenden Partie neben dem verletzten Kapitän auch auf ihre Nummer zwei, Stefan Csaszar, verzichten.

Ruhr-Lippe-Liga Damen 65: Hörder TC – TC Ludwigstal (Mittwoch, 11 Uhr, Eichsfeld 9, Dortmund)

Am Mittwoch wollen die Damen 65 des TC Ludwigstal den Aufstieg in die Verbandsliga perfekt machen. Mit einem Sieg beim Tabellenletzten Hörder TC am letzten Spieltag wäre der große Erfolg für die gerade erst aus der Damen-60-Bezirksliga aufgestiegenen TCL-Seniorinnen in trockenen Tüchern. Der TCL muss allerdings auf Brigitte und Annegret Schmidt verzichten.

Ruhr-Lippe-Liga Herren 70: TC Blau-Weiß Harpen – TC Ludwigstal (Freitag, 11 Uhr, Gerther Straße 225 – 227, Bochum)

Aktuell stehen die Herren 70 des TC Ludwigstal in der Ruhr-Lippe-Liga mit 3:3-Punkten auf einem Abstiegsplatz, allerdings nur einen Zähler hinter dem Tabellendritten TC Blau-Weiß Harpen. Mit einem Sieg will das Team von Kapitän Hans-Peter Haas an den Bochumern vorbeiziehen.

