Fußball-Testspiele Testspiele: Acht Tore und vier Platzverweise in einer Partie

Hattingen/Sprockhövel. Die Damen der SF Niederwenigern verlieren klar. SC Obersprockhövel II und Hasslinghausen sind gut in Form und der TuS Blankenstein unbeeindruckt.

So lief es für die überkreislich spielenden Fußball-Teams und die Erstmannschaften am Wochenende.

Die zweite Mannschaft des SC Obersprockhövel testete daheim gegen den A-Ligist FC Silschede. Der Bezirksligist gewann 4:1. Nachdem Alexander Valdix für die Gastgeber traf, glichen die Gäste noch vor der Pause aus. Nach der Pause schoss Nick Johannes seine Elf mit einem lupenreinem Hattrick zum Sieg.

Die TSG Sprockhövel II unterlag nach der Niederlage gegen den TuS Hattingen auch dem Bezirksligisten VfL Schwerte mit 1:2. Nach dem Rückstand war es Marc Wiederholz, der kurz vor der Pause den Ausgleich für die Mannschaft von Trainer Christian Kalina erzielte. Erst in der Schlussphase, in der 81. Minute genau genommen, gelang es den favorisierten Gastgebern schließlich doch noch, den Siegtreffer zu erzielen.

Sportfreunde Niederwenigerns Damen verlieren klar

Die Landesliga-Fußballerinnen der SF Niederwenigern mussten im ersten Test indes eine 1:5-Niederlage gegen den SV Heißen aus der Niederrheinliga hinnehmen. Lediglich Ravissa Kira Biefel traf für die Hattingerinnen.

Im Duell zweier A-Ligisten siegte der TuS Hasslinghausen bei der Spvg SW Breckerfeld durch einem Hattrick von Eric Grönloh mit 3:0.

B-Ligist VfL Gennebreck bezwang den C-Ligisten SC Viktoria Rott mit 3:2. Henry Wolkowski, Daniel-Nabil Müller und Dennis Knie trafen.

TuS Blankenstein unbeeindruckt von der Posse bei der Stadtmeisterschaft

Ebenfalls in der Kreisliga B spielt in der kommenden Saison der Hiddinghauser FV, der sich 4:4 von B-Ligist Wichlinghauser Kickers trennte. Erik Kadur traf doppelt für Hiddinghausen, Jan-Oliver Friedberg und Til Affüpper einfach. Es gab insgesamt vier Platzverweise, eine für Hiddinghausen, gleich drei für Wichlinghausen nach einer internen Auseinandersetzung in der Schlussphase.

C-Ligist TuS Blankenstein ließ sich vom kuriosen Ausscheiden bei der Hattinger Stadtmeisterschaft nicht irritieren und siegte im Test beim C-Ligisten TuS Kaltehardt II durch einen Hattrick von Sinan Deveci und Toren von Richard Katke sowie Moritz Endtner mit 5:1.

