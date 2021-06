Tennis: Saison-Startschuss der TG Hiddinghausen fällt aus

Sprockhövel. Die Herren 70 der TG Hiddinghausen sollten am Freitag das erste Team sein, welches in die Saison startet. Daraus wird nun aber nichts.

Das für den morgigen Freitag um 11 Uhr als Startschuss in die Tennissaison 2021 angedachte erste Punktspiel einer heimischen Mannschaft zwischen den Herren 70 der TG Hiddinghausen und dem Lüner SV findet nicht statt.

„Der Lüner SV hat uns mitgeteilt, dass man aufgrund der aktuellen Situation auf eine Austragung der Begegnung verzichte“, sagte Mannschaftsführer Günter Abendroth.

TG Hiddinhausen nutzt die sanitären Anlagen des Sportparks

Hiddinghausens Sportwart Stephan Rath ging ein wenig näher auf die Umstände ein. „Es ist so, dass wir bei den Spielen auf unserer Anlage die sanitären Anlagen des Sportparks Hiddinghausen nutzen. Uns wurde gesagt, dass die Umkleiden und Duschen des Sportparks noch nicht zur Verfügung stehen und die Toiletten nur mit einem negativen Coronatest benutzt werden können. Das haben wir so an unseren Gegner weitergegeben und der hat dann leider abgesagt“, so Rath.

Nun müssen die Hiddinghäuser bis zum 18. Juni auf ihr erstes Saisonspiel warten. Dann steht die Auswärtspartie beim Turnerbund Rauxel auf dem Spielplan.

