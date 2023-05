Tennis: Hattinger überzeugen in Regional- und Verbandsliga

Hattingen. Für die TG Rot-Weiß Hattingen und die BSG Gemeinschaftswerk ist der Klassenerhalt realistisch. Die Damen 65 des TC Ludwigstal machen es deutlich.

Die drei Hattinger Seniorenteams in der Regionalliga, der Verbandsliga und der Ruhr-Lippe-Liga blieben am Mittwoch in ihren Heimspielen allesamt unbesiegt.

Zweimal gab es ein Unentschieden, einmal sogar einen Sieg.

Regionalliga Herren 70: TG Rot-Weiß Hattingen – HTC Blau-Weiß Krefeld 3:3

Die TG Rot-Weiß Hattingen hat den nächsten (kleinen) Schritt in Richtung Ligaerhalt gemacht. Die Hattinger trennten sich an der Waldstraße vom HTC Blau-Weiß Krefeld 3:3. Nach einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage ist mit dem ausgeglichenen Punkteverhältnis von 3:3 der Verbleib in Deutschlands höchster Seniorenliga nach wie vor realistisch.

„Mit einem bisschen mehr Glück wäre für uns mehr drin gewesen. Wir wollen aber nicht meckern und können mit dem Remis ganz gut leben“, sagte Rot-Weiß-Mannschaftsführer Wilfried Boskamp.

Besonders die Tatsache, dass die Rot-Weißen trotz durchweg schlechterer Leistungsklassen zwei Sätze mehr gewannen als die Gäste, stimmte den Kapitän positiv.

Wilfried Boskamp präsentiert sich in Top-Form

Boskamp selbst, der zuvor nicht so gut in die Saison hineingefunden hatte, entpuppte sich für sein Team am dritten Spieltag zum Mann des Tages. Er gewann sein Einzel im Schnelldurchgang mit 6:0/6:0 und das Doppel an der Seite von Karl-Heinz Haude ebenfalls deutlich mit 6:3/6.2. Den zweiten Punkt holte Berhard Ochmann mit einem glänzenden Auftritt gegen den favorisierten Richard Pardon.

Dagegen gingen Karl-Heinz Haude und Heinz Pottgießer leer aus. Pottgießer konnte, nachdem er den ersten Satz knapp für sich entschieden hatte, sein hohes Niveau gegen den technisch brillanten Roman Kroll nicht mehr ganz halten und verlor im Match-Tie-Break. „Ötte“ Haude stand im ersten Durchgang beim 5:2 schon kurz vor dem Satzgewinn, konnte aber „den Deckel nicht drauf machen“. So verlor er den Satz in einem hochklassigen Duell noch im Tie-Break. Im zweiten Durchgang war Peter Lehnen dann mit seiner druckvollen Vorhand und läuferischen Extraklasse der matchbestimmende Spieler.

Dennoch hätte es für die Hattinger fast noch zum Sieg gereicht. Das zweite Doppel mit Ochmann/Pottgießer scheiterte aber knapp im Match-Tie-Break.

Die einzelnen Ergebnisse: Karl-Heinz Haude (LK 7,1) – Peter Lehnen (LK 6,8) 6:7/2:6, Bernhard Ochmann (LK 8,9) – Richard Pardon (LK 8,1) 6:0/(6:4, Heinz Pottgießer (LK 13,2) – Roman Kroll (LK 8,9) 7:5/0:6/7:10, Wilfried Boskamp (LK 14,0) – Hans-Wilhelm Schatz (LK 9,2) 6:0/6:0. Haude/Boskamp – Lehnen/Kroll 6:3/6:2, Ochmann/Pottgießer – Pardon/Wolfgang Herchenhan (LK 9,7) 6:3/2:6/7:10.

Karl-Heinz Haude (LK 7,1) – Peter Lehnen (LK 6,8) 6:7/2:6, Bernhard Ochmann (LK 8,9) – Richard Pardon (LK 8,1) 6:0/(6:4, Heinz Pottgießer (LK 13,2) – Roman Kroll (LK 8,9) 7:5/0:6/7:10, Wilfried Boskamp (LK 14,0) – Hans-Wilhelm Schatz (LK 9,2) 6:0/6:0. Haude/Boskamp – Lehnen/Kroll 6:3/6:2, Ochmann/Pottgießer – Pardon/Wolfgang Herchenhan (LK 9,7) 6:3/2:6/7:10. Nächstes Spiel: TC Lese GW Köln – TG Rot-Weiß Hattingen (Mittwoch, 31. Mai, 13 Uhr, Friedrich-Schmidt-Straße 99, Köln-Lindenthal)

Verbandsliga Herren 65: BSG Gemeinschaftswerk – TuRa Frisch Auf Eggenscheid 3:3

Die BSG Gemeinschaftswerk startete mit einem 3:3 in die Verbandsligasaison. „Wir sind damit zufrieden und zuversichtlich, in den nächsten Spielen die nötigen Punkte für den Ligaerhalt zu holen“, sagte Kapitän Jochem Schulte.

Richard Schlicker und die BSG Gemeinschaftswerk holten im ersten Spiel der Saison ein Remis. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Einen ganz wichtigen Beitrag zum Remis leistete Stefan Csaszar (LK 10,7) im Spitzeneinzel gegen den wesentlich besser eingruppierten Udo Pingel (LK 8,1). Die lauf- und kampfstarke Nummer eins der BSG hatte in einem hochklassigen Match „mehr Körner“ als der hohe Favorit, der unter dem Druck des Hattingers ab Mitte des zweiten Satzes immer fehleranfälliger wurde. Den Punkt zum 3:3 sicherte schließlich das zweite Doppel mit Ralf Stock und Hans Enßen, das im Match-Tie-Break zunächst konsequent auf 9:3 davonzog, beim Stand von 9:6 aber von einem Netzroller profitierte.

BSG: Stefan Csaszar 4:6/6:3/10:3, Klaus Kümper 2:6/1:6, Richard Schlicker 2:6/6:7, Ralf Stock 4:0 (Aufgabe Eggenscheid). Rolf Busse/Csaszar 2:6/1:6, Stock/Hans Enßen 6:2/2:6/10:6.

Stefan Csaszar 4:6/6:3/10:3, Klaus Kümper 2:6/1:6, Richard Schlicker 2:6/6:7, Ralf Stock 4:0 (Aufgabe Eggenscheid). Rolf Busse/Csaszar 2:6/1:6, Stock/Hans Enßen 6:2/2:6/10:6. Nächstes Spiel: TC Herford – BSG Gemeinschaftswerk (Mittwoch, 24. Mai, 11 Uhr, Waldfriedenstraße 60).

Ruhr-Lippe-Liga Damen 65: TC Ludwigstal – TSG Beckum 4:2

Die Ludwigstalerinnen blieben auch im zweiten Saisonspiel ohne Niederlage. Nach dem 3:3 beim TC Bockum-Hövel zum Auftakt legte das Team um Mannschaftsführerin Beate Klippstein mit einem 4:2-Sieg gegen die TSG Beckum nach. Die Aufsteigerinnen, die wieder mit Brigitte Schmidt antreten konnten, führten nach den Einzeln bereits mit 4:0, wobei besonders Petra Massolle-Danisch mit einer ganz starken Leistung glänzte.

TCL: Beate Klippstein 1:6/6:4/10:7, Petra Massolle-Danisch 6:2/6:3, Ursula Goryczka 6:4/3:6/10:5, Brigitte Schmidt 6:2/6:4. Massolle-Danisch Ellen Schwarz 5:7/4:6, Roswitha Große-Renzel/Angelika Leese 3:6/4:6.

Beate Klippstein 1:6/6:4/10:7, Petra Massolle-Danisch 6:2/6:3, Ursula Goryczka 6:4/3:6/10:5, Brigitte Schmidt 6:2/6:4. Massolle-Danisch Ellen Schwarz 5:7/4:6, Roswitha Große-Renzel/Angelika Leese 3:6/4:6. Nächstes Spiel: TC Ludwigstal – DJK TuS Brambauer (Mittwoch, 31. Mai, 11 Uhr, Am Büchsenschütz 22).

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier. Auch den Lokalsport-Newsletter können Sie hier abonnieren.

Die Facebook-Gruppe zum Sport in Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel