TC Ludwigstals Ruhr-Lippe-Teams: Zwei Siege, eine Niederlage

Raphael Henkel spielt mit den Herren 40 des TC Ludwigstal in der Ruhr-Lippe-Liga Tennis.

Hattingen. Der TC Ludwigstal war mit drei Teams in der Ruhr-Lippe-Liga gefordert. Den Damen 40 droht der Abstieg, die Herren 40 sind auswärts stark.

In ihrem dritten Saisonspiel kassierten die Damen 40 des TC Ludwigstal ihre dritte Niederlage. Die Ludwigstalerinnen unterlagen dem nach wie vor verlustpunktfreien TC Blau-Weiß Castrop glatt mit 0:9 und werden es bei drei Absteigern schwer haben, den Erhalt der Ruhr-Lippe-Liga noch zu erreichen.

„Gegen Castrop hatten wir uns sowieso keine großen Chancen ausgerechnet. Nun haben wir auch klar verloren. Allerdings waren viele Sätze auch umkämpft“, sagte Spielführerin Antje Müller.

Jessica Mallepree war die Spielerin, die gleich zweimal nur knapp im Match-Tie-Break scheiterte. Im Einzel mit 4:10 und im Doppel an der Seite von Antje Müller gar mit 9:11. Auch Antje Müller und Tanja Grunow besaßen durchaus die Chance, zumindest einen Satz für sich zu entscheiden.

TC Ludwigstal – TC BW Castrop 06 0:6

TCL: Antje Müller 2:6/4:6, Jessica Mallepree 3:6/6:3/4:10, Tanja Grunow 5:7/1:6, Sabine Müller 2:6/0:6. Antje Müller/Mallepree 7:5/3:6/9:11, Grunow/Sabine Müller 0:6/0:6

Nächstes Spiel: TC Bockum-Hövel – TC Ludwigstal (Sonntag, 4. Juni, 10 Uhr; Waterkamp 17, Hamm.)

TB Rauxel – TC Ludwigstal 1:5

Die Herren 70 des TC Ludwigstal sicherten sich durch ein glattes 5:1 beim Turnerbund Rauxel des ersten Saisonsieg in der Ruhr-Lippe-Liga. Der Verbandsligaabsteiger schaffte damit den von Spielführer Hans-Peter Haas anvisierten „Pflichtsieg“.

Die Ludwigstaler waren dem Tabellenletzten klar überlegen und gaben lediglich im zweiten Doppel einen Punkt ab. „Wir sind sehr froh über diesen Erfolg. Das war aber nur der erste Schritt in Richtung Klassenerhalt“, sagte Hans-Peter Haas. Der Kapitän freute sich besonders über die starke Leistung von Luigi Veneziano im Spitzeneinzel: „Luigi hat clever gespielt und seine Chancen prima genutzt.“

TC Ludwigstal: Luigi Veneziano 6:1/6:2, Hans-Peter Haas 6:4/5:7/10:5, Bernd Klippstein 6:3/6:0, Gerd Heldmann 6:2/6:0. Klippstein/Heldmann 6:1/6:2, Haas/Jochen Lindner 2:6/1:6.

Recklinghäuser TG - TC Ludwigstal 1:8

Die Herren 40 des TC Ludwigstal legten am zweiten Spieltag nach und gewannen nach dem knappen 5:4-Erfolg zum Auftakt beim TC Kamen-Methler II das zweite Auswärtsspiel in Folge. Die Ludwigstaler sorgten beim 8:1-Sieg gegen die Recklinghäuser TG schon in den Einzeln für Klarheit.

Auch ohne ihre Spitzenspieler Baback Keiwandarian und Dominic Klusek demonstrierten die aufgrund der besseren Leistungsklassen favorisierten TCLer gegen den Tabellenletzten ihre Überlegenheit. Vier sichere Zwei-Satz-Siege und der hart erkämpfte Erfolg im Spitzeneinzel von Raphael Henkel im Match-Tie-Break standen vor den Doppeln schon auf der Habenseite.

TCL: Raphael Henkel 2:6/6:2/10:8, Lars Heese 6.1/6:1, Ralf Paßmann 6:4/6:2, Stephan Müller 6:1/6:2, Karsten Hoff 3:6/6:4/3:10, Robin Seibel 6:2/6:0. Heese/Marcel Krosser 7:5/6:4, Paßmann/Seibel 6:0/6:0, Müller/Hoff 6:4/6:7/10:8.

Nächstes Spiel: TC Ludwigstal – TC Freigrafendamm (Samstag, 3. Juni, 14 Uhr, Am Büchsenschütz 22).

