Nadine Bäcker spielt für die Damen 40 des TC Ludwigstal Tennis in der Ruhr-Lippe-Liga.

Tennis Ruhr-Lippe-Liga TC Ludwigstal mit gleich vier Teams in der Ruhr-Lippe-Liga

Hattingen/Sprockhövel. Vier der fünf Hattinger Teams in der Ruhr-Lippe-Liga stellt der TC Ludwigstal. In der Bezirksliga starten zwei Mannschaften der TSG Sprockhövel.

Fünf heimische Teams, vier darunter vom TC Ludwigstal, spielen in der anstehenden Tennissaison in der höchsten Liga des Bezirks Ruhr-Lippe.

Die Damen 30 der TG Rot-Weiß Hattingen sind gerade erst in die Ruhr-Lippe-Liga aufgestiegen. „Daher geht für uns im ersten Jahr ausschließlich um den Ligaerhalt“, sagte Spielführerin Mona Beuckelmann.

Die TG spielt in einer sogenannten „4er-Gruppe“ mit lediglich vier Einzeln und zwei Doppeln.

Ruhr-Lippe-Liga, Damen 30, Gruppe 072: TG Rot-Weiß Hattingen, TC Rot-Weiß Hardenstein, TC Blau-Weiß Castrop 06, TC im TuS Dortmund-Brackel, TV Rot-Weiß Bönen, Hörder TC, TG Bochum 49;

TG Rot-Weiß Hattingen, TC Rot-Weiß Hardenstein, TC Blau-Weiß Castrop 06, TC im TuS Dortmund-Brackel, TV Rot-Weiß Bönen, Hörder TC, TG Bochum 49; Rot-Weiß: Anja Redenz, Mona Beuckelmann, Katharina Lerbs, Michaela Henkel, Laura Weidemann, Lisa Murek, Kira Wolff, Alica Böckenhüser, Claudia Müller, Marie Hensen;

Anja Redenz, Mona Beuckelmann, Katharina Lerbs, Michaela Henkel, Laura Weidemann, Lisa Murek, Kira Wolff, Alica Böckenhüser, Claudia Müller, Marie Hensen; Saisonstart: Sonntag, 7. Mai: TG Rot-Weiß Hattingen – TC Blau-Weiß Castrop 06 (13 Uhr, Waldstraße 62).

Katharina Lerbs und die Damen 30 der TG Rot-Weiß Hattingen sind in die Ruhr-Lippe-Liga aufgestiegen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

TC Ludwigstals Damen 40 wollen sich nach dem Abstieg etablieren

Im Vorjahr stiegen die Damen 40 des TC Ludwigstal aus der Verbandsliga ab. Nun wollen sie sich erst einmal in der Ruhr-Lippe-Liga etablieren. Spielführerin Antje Müller: „Wir spielen in einer großen Gruppe mit acht Teams. Bei wohl mindestens drei Absteigern ist der Klassenverbleib unser Ziel.“

Ruhr-Lippe-Liga, Damen 40, Gruppe 082: TC Ludwigstal, TC Bockum-Hövel, TC Blau-Weiß Castrop 06, TC Rechen Bochum, THC im VfL Bochum, TSC Hansa Dortmund, TC Blau-Weiß Rhynern, TV Recklinghausen-Süd

TC Ludwigstal, TC Bockum-Hövel, TC Blau-Weiß Castrop 06, TC Rechen Bochum, THC im VfL Bochum, TSC Hansa Dortmund, TC Blau-Weiß Rhynern, TV Recklinghausen-Süd TCL: Melanie Mutschall, Antje Müller, Alexandra Schröter, Jessica Mallepree, Tanja Grunow, Sabine Müller, Nadine Bäcker

Melanie Mutschall, Antje Müller, Alexandra Schröter, Jessica Mallepree, Tanja Grunow, Sabine Müller, Nadine Bäcker Saisonstart: Sonntag, 7. Mai: TV Recklinghausen-Süd – TC Ludwigstal (10 Uhr, Weissenburgstraße 51, Recklinghausen).

Der Holzwickeder SC ist der Favorit bei den Herren 40

Nach dem lediglich aufgrund des etwas schlechteren Matchverhältnisses trotz Punktgleichheit nur hauchdünn verpassten Aufstiegs im Vorjahr nehmen die Ludwigstaler Herren 40 nun mit unverändertem Personal einen neuen Anlauf.

„Holzwickede ist der Top-Favorit. Wir wären schon mit einem Mittelfeldrang zufrieden“, zeigt sich Spielführer Karsten Hoff zurückhaltend.

Ruhr-Lippe-Liga, Herren 40, Gruppe 138: TC Ludwigstal, TuS 09 Erkenschwick, TC Freigrafendamm, TC Holzwickede, TC Blau-Weiß Castrop 06, TC Kamen-Methler II, Recklinghäuser TG.

TC Ludwigstal, TuS 09 Erkenschwick, TC Freigrafendamm, TC Holzwickede, TC Blau-Weiß Castrop 06, TC Kamen-Methler II, Recklinghäuser TG. TCL: Baback Keiwandarian, Dominic Klusek, Raphael Henkel, Lars Heese, Ralf Paßmann, Stephan Müller, Robert Kaiser, Karsten Hoff, Robin Seibel, Karsten Schmidt.

Baback Keiwandarian, Dominic Klusek, Raphael Henkel, Lars Heese, Ralf Paßmann, Stephan Müller, Robert Kaiser, Karsten Hoff, Robin Seibel, Karsten Schmidt. Saisonstart: Samstag, 13. Mai: TC Kamen-Methler II – TC Ludwigstal (13 Uhr, Händelstraße 20, Kamen).

TC Ludwigstals Damen 60 begrüßen Roswitha Große-Renzel im Team

Durch den Aufstieg der Damen 60 aus der Bezirksliga sind die TCL-Seniorinnen nach einem Altersklassenwechsel in dieser Saison als Damen 65-Team in der Ruhr-Lippe-Liga vertreten. Spieltag ist für den TCL jetzt also mittwochs. Mit Roswitha Große-Renzel ist auch eine neue Spielerin mit dabei.

Ruhr-Lippe-Liga, Damen 65, Gruppe 117: TC Ludwigstal, DJK SuS Brambauer, TSG Beckum, TC Bockum-Hövel, Hörder TC.

TC Ludwigstal, DJK SuS Brambauer, TSG Beckum, TC Bockum-Hövel, Hörder TC. TCL: Beate Klippstein, Petra Massolle-Danisch, Ursula Goryczka, Brigitte Schmidt, Roswitha Große-Renzel, Ellen Schwarz, Angelika Leese, Gisela Owczarczak, Marion Winckler, Annegret Schmidt

Beate Klippstein, Petra Massolle-Danisch, Ursula Goryczka, Brigitte Schmidt, Roswitha Große-Renzel, Ellen Schwarz, Angelika Leese, Gisela Owczarczak, Marion Winckler, Annegret Schmidt Saisonstart: Mittwoch, 10. Mai: TC Bockum-Hövel – TC Ludwigstal (11 Uhr, Waterkamp 17, Hamm).

Herren 70 des TC Ludwigstal starten gegen den TC Grün-Weiß Bochum

Äußerst unglücklich sind die Herren 70 des TC Ludwigstal in der Vorsaison aus der Verbandsliga abgestiegen. Weiter geht es nun mit Ralf Kusebauch als zusätzlichem Spieler in der Ruhr-Lippe-Liga.

Ruhr-Lippe-Liga, Herren 70. Gruppe 207: TC Ludwigstal, VfL Gladbeck, Sport-Union Annen, Turnerbund Rauxel, TC Grün-Weiß Bochum, TC Blau-Weiß Harpen, TC Kamen-Methler.

TC Ludwigstal, VfL Gladbeck, Sport-Union Annen, Turnerbund Rauxel, TC Grün-Weiß Bochum, TC Blau-Weiß Harpen, TC Kamen-Methler. TCL: Luigi Veneziano, Hans-Peter Haas, Bernd Klippstein, Gerd Heldmann, Ralf Kusebauch, Werner Viell, Hans-Udo Owczarczak, Winfried Morek, Jochen Lindner.

Luigi Veneziano, Hans-Peter Haas, Bernd Klippstein, Gerd Heldmann, Ralf Kusebauch, Werner Viell, Hans-Udo Owczarczak, Winfried Morek, Jochen Lindner. Saisonstart: Freitag, 12. Mai: TC Ludwigstal – TC Grün-Weiß Bochum (11 Uhr, Am Büchsenschütz 22).

Bezirksliga: TSG Sprockhövel doppelt vertreten

In der Bezirksliga spielen die Damen 40 und 60 der TSG Sprockhövel.

Bezirksliga, Damen 40, Gruppe 083: TSG Sprockhövel, TC Rot-Weiß Hardenstein, TC Grün-Weiß Pelkum, TC Berghofen, Gelsenkirchener TK, TC Kirchhörde

TSG Sprockhövel, TC Rot-Weiß Hardenstein, TC Grün-Weiß Pelkum, TC Berghofen, Gelsenkirchener TK, TC Kirchhörde TSG: Julia Koch, Kerstin Brass, Christina Herrmann, Heike Methling, Anja Woelke, Susanne Kurz, Ulrike Espey, Mareike Lümmer, Ellen Schulte, Martina Fries, Bärbel Borchert, Ulrike Dückers, Martina Pax, Heike Schmitt, Claudia Hülsmann

Julia Koch, Kerstin Brass, Christina Herrmann, Heike Methling, Anja Woelke, Susanne Kurz, Ulrike Espey, Mareike Lümmer, Ellen Schulte, Martina Fries, Bärbel Borchert, Ulrike Dückers, Martina Pax, Heike Schmitt, Claudia Hülsmann Saisonstart: Sonntag, 7. Mai: TSG Sprockhövel – TC Rot-Weiß Hardenstein (10 Uhr, Dresdener Straße 11).

Sonntag, 7. Mai: TSG Sprockhövel – TC Rot-Weiß Hardenstein (10 Uhr, Dresdener Straße 11). Bezirksliga, Damen 60, Gruppe 115: TSG Sprockhövel, TC Grün-Weiß Frohlinde, TC Horst 1959, TV Speckbrett Hemmerde, TV Recklinghausen-Süd II, TC Buer Schwarz-Weiß-Grün, TC im TuS Dortmund-Brackel

TSG Sprockhövel, TC Grün-Weiß Frohlinde, TC Horst 1959, TV Speckbrett Hemmerde, TV Recklinghausen-Süd II, TC Buer Schwarz-Weiß-Grün, TC im TuS Dortmund-Brackel Saisonstart: Samstag, 6. Mai: TSG Sprockhövel – TC Horst 1959 (13 Uhr, Dresdener Straße 11).

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier. Auch den Lokalsport-Newsletter können Sie hier abonnieren.

Die Facebook-Gruppe zum Sport in Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel