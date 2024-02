TC Ludwigstal: Beeindruckend selbstlos vor Aufstiegsknüller

Hattingen Krimi in der Tennis-Verbandsliga: TC Ludwigstal gegen den TC Rheine. Wer schafft den Sprung? Nummer Eins ist zum Zuschauen gezwungen.

Am letzten Spieltag der Hallen-Winterrunde kommt es am Samstag in der Verbandsliga der Damen 40 zum Aufstiegsknüller zwischen dem TC Ludwigstal und dem TC 22 Rheine. Das entscheidende Spiel der beiden Titelanwärter steigt in der Halle am Büchsenschütz 22 ab 14 Uhr. Während dem bisher verlustpunktfreien Rheine (6:0-Punkte) ein Remis zum Aufstieg in die Westfalenliga reichen würde, benötigen die Ludwigstalerinnen unbedingt einen Sieg.

„Wenn uns vor der Saison jemand den zweiten Platz garantiert hätte, hätten wir sofort unterschrieben. Nun werden wir aber natürlich versuchen, die große Überraschung zu schaffen. Wir werden unser Bestes geben“, zeigt sich TCL-Spielführerin Antje Müller kämpferisch.

TC Ludwigstal ist in der leichten Außenseiterrolle

Von ihrem eingeschlagenen Weg, möglichst allen Spielerinnen gleiche Matchanteile zukommen zu lassen, wollen die Hattingerinnen aber auch in dieser so wichtigen Partie nicht abgehen. Rebecca Kandler laborierte zuletzt an einem „Tennisarm“ und war deshalb erst einmal dabei. „Wenn sie sich fit fühlt, wird sie auch spielen. Dann werde ich pausieren“, sagte Antje Müller, die in allen bisherigen drei Begegnungen sowohl im Einzel als auch im Doppel im Einsatz war.

Nadine Holstegge, Alexandra Schröter und Tanja Grunow sind die anderen drei Spielerinnen. Melanie Mutschall, die Nummer eins des TCL, fällt wegen eines Armbruchs auch gegen den TC 22 Rheine aus.

Der TC Ludwigstal hat bisher die beiden Begegnungen gegen beim TC Blau-Weiß Castrop 06 mit 4:2 und zu Hause gegen den TC Schwarz-Weiß Annen mit 5:1 gewonnen. Bei der SG Grün-Weiß Telgte gab es ein 3:3. Der TC 22 Rheine hat gegen die gleichen Gegner alle Partien mit 4:2 für sich entschieden und geht somit als Favorit in das Spitzenspiel.

