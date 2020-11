Als Spieler und als Trainer hat Sven Emrich in vielen Hattinger und Sprockhöveler Vereinen seine Spuren hinterlassen. Er spielte für Märkisch Hattingen, den TuS Bredenscheid, PSV Ennepe, Blau-Weiß Welper und die TSG Sprockhövel II. Als Trainer führte er den TuS Hattingen II in die Kreisliga A. Vor wenigen Jahren beendete er seine Karriere, doch vom Fußball kann und will er sich trotzdem nicht ganz lösen.

Für Emrich gehört der Fußball weiter fest zu seinem Leben

Mittwochabends schnürt sich Sven Emrich immer mal wieder die Fußballschuhe und jongliert die Kugel mit seinen alten Weggefährten auf dem Kunstrasenplatz in Sprockhövel. „So ganz ohne Fußball geht es einfach nicht“, sagt Sven Emrich, der nach seiner Trainerstation beim TuS Heven II 2018 seine Karriere als Coach endgültig beendet hat. „Ich bin noch häufig auf dem Platz, aber dann gucke ich meinem Sohn zu. Er ist in den Jahren zuvor zu kurz gekommen und hat jetzt oberste Priorität“, so Emrich.

Lukas Jablonski (r.) gehörte zur Aufstiegsmannschaft des TuS Hattingen II in der Saison 2013/2014, die Sven Emrich coachte. Foto: Monika Kirsch / WAZ

Sohn Joel spielt in der C-Jugend des SC Obersprockhövel. „Er ist ein guter Kicker, aber mit Ratschlägen halte ich mich weitgehend zurück. Sven Emrich machte seine ersten sportlichen Schritte beim TuS Blankenstein , allerdings bei den Handballern. „Dass ich mit der kleinen Kugel in der Hand nicht viel anfangen kann, hab ich aber recht schnell gemerkt“, sagt Emrich.

Handball war für Emrich nicht der richtige Sport

Also wechselte er von der Halle auf das Fußballfeld, seine fußballerische Heimat war in der Jugend die DJK Märkisch Hattingen . Noch als A-Jugendlicher machte er seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich. „Vormittags hab ich in der Jugend gespielt und nachmittags dann für die erste Mannschaft. Und da hab ich schon das ein oder andere Tor geschossen“, so der 50-Jährige.

Der damals junge Stürmer wechselte dann jedoch zu Blau-Weiß Welper, ehe es ihn zum TuS Bredenscheid und anschließend zum PSV Ennepe zog. Lange blieb er bei keinem Verein. „Ich muss zugeben, dass ich ein Wechselkönig war“, erklärt Emrich. „Aber da wo ich war, hatte ich immer eine gute Zeit. Mit Heiner Hippler als Trainer sind wir mit dem TuS Bredenscheid ja auch in die Kreisliga A aufgestiegen .“

Schöne Erinnerungen an die TSG Sprockhövel

Nach drei Jahren beim PSV Ennepe und einem erneuten Intermezzo bei Märkisch landete der gelernte Schmied bei Schwarz-Weiß Eppendorf. Mit den Bochumern schaffte er den Sprung in die Landesliga. „Da sind dann ein paar unschöne Dinge im Vorstand vorgefallen und ich bin zur TSG Sprockhövel gewechselt.“

In der zweiten Mannschaft der Blauen verbrachte Emrich seine schönste Zeit als Spieler. „Da hat das Kollektiv gestimmt. Mit Peter Mazur, Olaf Vormberge und allen anderen hatte ich viel Spaß“, sagt er.

Einmal wechselte Emrich aber noch. Mit einigen seiner Mannschaftskameraden schloss er sich der Wilden 13 Sprockhövel an. Und Emrich hatte dort eine Doppelrolle inne. Er war Spieler und erstmals auch Trainer.

Hausbau zwingt den leidenschaftlichen Fußballer zu einer Pause

Nach einer längeren Pause, in der Emrich mit dem eigenen Hausbau beschäftigt war, übernahm er die dritte Mannschaft der DJK Märkisch. Seine erfolgreiche Arbeit blieb dem TuS Hattingen nicht verborgen und die Rot-Weißen verpflichteten Emrich als Coach der zweiten Mannschaft.

Die Kombination passte. Gleich in der ersten Saison gelang der Aufstieg in die Kreisliga A. „Das war eine überragende Zeit damals. Das Team galt ja eigentlich als untrainierbar, doch Charakterspieler wie David Fröhlich, Kevin Kessner und Lukas Jablonski haben sich in komplett in den Dienst der Mannschaft gestellt. Das musste ich nicht mehr viel machen“, so Emrich.

Das Trainerdasein kostet Emrich viel kraft und Energie

Nach dem Abstieg hörte Emrich beim TuS auf. In den Folgejahren stand er noch für den Hiddinghauser FV II, Märkisch Hattingen und TuS Heven II an der Linie, dann zog er den endgültigen Schlussstrich.

„Trainer ist man ja nicht nur dreimal in der Woche für ein paar Stunden, sondern 24 Stunden am Tag. Außerdem ist man nicht nur als Übungsleiter, sondern auch als Psychologe und Erzieher gefragt. Das hat mich wirklich viel Kraft und Energie gekostet und deshalb war es dann auch genug.“