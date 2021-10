SuS Niederbonsfelds Damen hoffen auf Wiedergutmachung

Hattingen. Gegen den TSV Kaldenkirchen wollen sich die Hattingerinnen noch aus der Vorsaison revanchieren. Allerdings hat das Trainerteam auch Sorgen.

Mit einer besonderen Motivation geht am Sonntag (13 Uhr) die Frauenmannschaft des SuS Niederbonsfeld in die Partie gegen den TSV Kaldenkirchen. Nachdem die Hattingerinnen in der vergangenen Saison das Spiel gegen den TSV mit 3:7 verloren haben, möchten sie es dieses Jahr besser machen.

„Uns kommt so ein Gegner gerade recht“, gibt SuS-Trainer Jörg Schwarz zu. Der 4:0-Sieg gegen den Linner SV am vergangenen Wochenende könnte Niederbonsfeld dabei zusätzliche Selbstsicherheit geben. Trainer Schwarz erwartet ein ähnliches Spiel wie schon vergangene Woche.

SuS Niederbonsfeld hat einen Punkt mehr als die Gegnerinnen

Mit einem Punkt mehr auf dem Konto steht der SuS direkt über dem TSV Kaldenkirchen in der Tabelle der Landesliga. Schwarz zeigt sich vor dem Spiel kämpferisch: „Wir wollen als Sieger vom Platz gehen.“

Die zuletzt etwas bessere Kadersituation hat sich nun doch schon wieder verschlechtert. „Aufgrund von verletzten Spielerinnen und nun auch zusätzlich von Krankheiten betroffenen ist die Kadersituation weiterhin angespannt“, erklärt der SuS-Trainer.

