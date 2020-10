Es läuft weiter rund beim SuS Niederbonsfeld. Im Spitzenspiel gegen den Zweiten, die DJK TuS Holsterhausen, hat die Mannschaft von Trainer Stefan Kronen 2:0 gewonnen und damit den ersten Platz in der Tabelle verteidigt. Für den Trainer ist es allerdings nur eine Momentaufnahme.

Der SuS hatte die Gegner bereits vor der Partie beobachtet und wusste, worauf er sich einstellen muss. „Die Jungs haben das eins zu eins umgesetzt. Sie sind auf einem guten Weg und merken auch selbst auf dem Platz, dass es klappt“, freute sich Kronen über die Leistung seiner Elf. In der ersten Halbzeit übernahm sie die Kontrolle und erspielte sich einige Möglichkeiten. „Wir hätten da schon 4:0 oder 5:0 führen müssen“, so Kronen.

SuS Niederbonsfeld erspielt sich viele Chancen

Nachdem Philipp Lindemann von zwei Gegnern im Strafraum in die Zange genommen wurde, verwandelte Timo Kemper den fälligen Elfmeter zum 1:0. Simon Gabriel hielt den Fuß nach einer Flanke von Hartmut Brand aus dem rechten Halbfeld hin, der Ball senkte sich in die lange Ecke zum 2:0, was bereits der Endstand war.

„In der zweiten Halbzeit haben wir uns mehr zurückgezogen und Konter gespielt. Zuletzt hatten unsere Gegner da mehr getroffen“, sagte Kronen.

So haben sie gespielt

DJK TuS Holsterhausen – SuS Niederbonsfeld 0:2

Tore: 0:1 Timo Kemper (FE/19.), 0:2 Simon Gabriel (44.).

SuS: Krause, Cziesla, Angerstein, Bachmann (90. Albers), Kemper, Lindemann, Kerkemeier (83. Mokhdim), Gabriel (86. Aus dem Siepen), Hoffmann (90. + 3 Heine), Brand, Babai.

Weitere Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel lesen Sie hier.