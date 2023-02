SuS Niederbonsfeld unterliegt C-Ligist, SFN II holt 0:4 auf

Hattingen. Nur drei Testspiele mit Beteiligung der Hattinger Männer-Fußballteams wurden ausgetragen. Die SF Niederwenigern II zeigten eine tolle Moral.

Die Pflichtspiele gingen wieder los, die Fußball-Testspiele mit Beteiligung von Hattinger Mannschaften waren rar gesät. Nur drei Partien wurden ausgetragen.

Sportfreunde Siepen III - SuS Niederbonsfeld 6:3 (3:2)

Mit diesem Ergebnis kann der Hattinger Bezirksligist nicht zufrieden sein. Beim C-Ligisten SF Siepen III gab es eine Niederlage! Die Velberter waren vor ein paar Monaten bundesweit in den Schlagzeilen als erste Mannschaft Deutschlands, die die 100-Tore-Marke in dieser Saison knackte.

SC Velbert II - SF Niederwenigern II 4:4 (4:0)

Eine extrem starke Aufholjagd legte die zweite Mannschaft der Sportfreunde Niederwenigern hin. Der A-Ligist trat zum Testspiel beim Velberter Bezirksligisten SC Velbert II an. Dieser zeigte den Sportfreunden Niederwenigern zunächst die Grenzen auf, ging bis zur Pause mit 4:0 in Führung. Im zweiten Spielabschnitt waren die Hattinger dann aber komplett obenauf. Matthias Hendricks traf in der 47. Minute zum 1:4. Und in der Schlussphase gelang es Nic Margref (81. Minute), Marius Beyer (82.) und Hendricks (90.) tatsächlich noch, ein Unentschieden zu erspielen.

SF Niederwenigern III - SG Essen-Schönebeck 2:1 (1:0)

Dank einem frühen Tor von Pierre Geißler (7. Minute) und einem späten von Martin Hofmann (82.) siegte der Hallenstadtmeister der Hattinger Reservemannschaften im Testspiel und im Duell zweier B-Ligisten.

