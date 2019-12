SuS Niederbonsfeld trifft gegen Spitzenreiter nur einmal

Hattingen. Bei der 1:6-Niederlage erarbeiten sich die Hattinger einige Chancen. Aber nur die Gegner sind effektiv. Der Trainer lässt sich nun was einfallen.

Der SuS Niederbonsfeld war gegen Spitzenreiter SG Essen-Schönebeck gar nicht schlecht im Spiel. Es gab einen großen Unterschied: während der Liga-Primus seine Chancen gut verwertete, trafen die Bonsfelder trotz einiger Chancen nur einmal und verloren 1:6.

„Wir hatten gefühlt mindestens genauso viele Chancen wie die Gegner“, sagte Trainer Stefan Kronen. Seine Elf hätte sogar in Führung gehen können, doch ein Lupfer vom Timo Kemper ging über das Tor. So legten die Essener vor, Falk Bachmann verkürzte durch einen Abpraller von Simon Gabriel. Vor dem nächsten Tor der Gegner hatte Kemper dann noch einmal eine Großchance.

Gegner treffen mit zwei sehenswerten Standards

Doch nur die SG traf noch, nach zwei Kontern, einer ganz seltsam ins Tor gesegelte Ecke und per direktem Freistoß unter die Latte. „Uns fehlt das Quäntchen Glück, weniger Tore zu bekommen. Für die Vorbereitung zur Rückrunde lasse ich mir was einfallen“, so Kronen.

SG Schönebeck Essen – SuS Niederbonsfeld 6:1

Tore: 1:0 (20.), 2:0 (30.), 2:1 Falk Bachmann (37.), 3:1 (48.), 4:1 (62.), 5:1 (77.), 6:1 (87.).

SuS: Strathmann, Neumann, Rosalski (80. Mundt), Angerstein, Bachmann, Kemper, Görtler, Gabriel (69. Lider), Cziesla, Hodzic, Albers.