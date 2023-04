Der SuS Niederbonsfeld um Trainer Jörg Schwarz muss weiter um den Verbleib in der Fußball-Landesliga zittern.

Frauenfußball SuS Niederbonsfeld: Niederrheinpokal sicher, 0:7 in der Liga

Hattingen/Sprockhövel. Die Landesliga-Fußballerinnen des SuS Niederbonsfeld haben Rhenania Bottrop nichts entgegenzusetzen. Den SFN gewinnt fast das Comeback des Jahres.

Da war einfach nichts zu machen. Mit 0:7 unterlag der SuS Niederbonsfeld in der Landesliga Rhenania Bottrop.

„Nach einer Viertelstunde und dem 0:3 war der Drops gelutscht. In der zweiten Hälfte haben wir dann aber dagegengehalten. Sie sind auf jeder Position besser besetzt. Wenn sie dieses Jahr nicht aufsteigen, dann wohl nächstes“, so SuS-Trainer Jörg Schwarz über Rhenania.

Während die Bottroperinnen sich vorübergehend Rang eins sichern und einen Punkt Vorsprung auf die DJK BW Mintard haben, die aber ein Spiel weniger absolviert hat, bleibt Niederbonsfeld auf Position zehn und hat drei Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone – bei einem Spiel mehr.

SuS Niederbonsfeld trifft im Finale des Kreispokals auf DJK BW Mintard

Auf die Mintarderinnen wird Niederbonsfeld übrigens im Kreispokal-Finale am 18. Mai treffen. Die Favoritinnenrolle ist daher klar, Niederbonsfeld hat das Ticket für den Niederrheinpokal als Finalist aber auch schon sicher.

„Wir haben das Halbfinale gegen Leithe am Donnerstagabend verdient für uns entschieden, auch wenn der SV Leithe uns alles abverlangt hat. Die letzten Spiele gegen Mintard liegen nicht so gut, aber der Pokal hat seine eigenen Gesetze“, so Schwarz.

Sportfreunde Niederwenigern liegen zur Pause mit 0:5 zurück, VfL Gennebreck verliert

Die Sportfreunde Niederwenigern unterlagen indes mit 4:5 gegen den SV Brünen. Dabei legte Brünen in der ersten Hälfte mit 5:0 vor – die Hattingerinnen zeigten aber eine starke Moral und kämpften sich tatsächlich noch einmal heran. Nora Hensing, Mette Battling und zwei Mal Christina Löhken trafen, zum Punkt reichte es aber nicht mehr.

In der Kreisliga A unterlag der VfL Gennebreck dem Zweiten SF Sölderholz, der der erste Verfolger von Borussia Dortmund II ist, mit 1:4. Das einzige Tor für die Sprockhövelerinnen erzielte Anna Mahlke zum zwischenzeitlichen 1:2. Der VfL hat nach neun Spielen nun eine ausgeglichene Bilanz von drei Siegen, drei Remis und drei Niederlagen.

Der SuS Niederbonsfeld II ließ es beim 13:2 gegen den TuS Essen-West II krachen und sichert den zweiten Tabellenplatz.

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier. Auch den Lokalsport-Newsletter können Sie hier abonnieren.

Die Facebook-Gruppe zum Fußball in Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel