SuS Niederbonsfeld muss aus dem Frust Stärke ziehen

Hattingen. Der SuS Niederbonsfeld steht auf einem Abstiegsplatz. Der Druck wächst. Doch auch der Gegner am Sonntag bleibt hinter den Erwartungen zurück.

Nach vier Niederlagen in Serie und einem Abrutschen auf einen Abstiegsplatz will der SuS Niederbonsfeld beim SV Burgaltendorf am Sonntag (15 Uhr) wieder zurück in die Spur finden. Einige verpasste Punkte nach dem guten Start in die Saison ärgern SuS-Trainer Martin Weiß.

„Es wurmt einen natürlich, dass wir mehr Punkte haben könnten. Alleine mit einem Unentschieden am vergangenen Sonntag hätten wir drei Plätze gutmachen können“, verdeutlicht Weiß.

Dass dort eine stark kritisierte Schiedsrichterentscheidung am Ende den Ausschlag für die Niederlage gab, war nicht weniger ärgerlich für den Trainer. „Wir arbeiten das innerhalb der Mannschaft auf, aber es hilft nicht, uns jetzt noch weiter aufzuregen. Die Punkte sind weg und jetzt gilt es, den Fokus auf Burgaltendorf zu legen“, so Weiß.

SuS Niederbonsfeld tat sich in der vergangenen Saison gegen Burgaltendorf schwer

Am Gegner hatte seine Mannschaft bereits in der Vorsaison zu knabbern. Zweimal verloren die Niederbonsfelder. „Allerdings kann man das schlecht vergleichen, weil es doch einige Änderungen bei ihnen gab. Qualitativ haben sie sich wohl noch weiter verbessert. Von daher müssen wir abwarten, wer dann am Ende gegen uns aufläuft“, meint Weiß.

Doch auch die Essener ließen zuletzt deutlich Federn und holten nur einen Punkt aus den letzten drei Begegnungen. „Sie spielen momentan etwas unter den eigenen Erwartungen“, so der SuS-Trainer. Doch ohnehin richtet Weiß den Blick mehr auf das eigene Auftreten.

„Wir müssen es dieses Mal besser machen. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen und wenn man eine Topleistung zeigt, wird man in der Regel auch belohnt“, ist sich der Trainer sicher. Unklar ist noch, ob am Sonntag die in der vergangenen Woche verletzt ausgewechselten Jonas Angerstein und Leon Bilogrevic auflaufen können. „Wir stehen da mit beiden im Austausch“, so der Trainer.

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Die Facebook-Gruppe zum Fußball in Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel