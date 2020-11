Hattingen. Nico Kerkemeier ist im Mittelfeld des SuS Niederbonsfeld eine feste Größe. Daneben leistet er zusätzlich am Spielfeldrand wertvolle Hilfe.

Verletzungen gehören zu den unschönen Dingen des Fußballeralltags. In den Kreisligen tun die Schmerzen doppelt weh. Denn während im Profibereich die Betreuerstäbe oft größer sind als die Spielerkader, beschäftigen in tieferen Ligen nur die wenigsten Mannschaften einen eigenen Physiotherapeuten. Daher sind sie beim Kreisliga A-Ligisten SuS Niederbonsfeld froh, einen wie Nico Kerkemeier im Team zu haben.

Bereits seit seinem dritten Lebensjahr spielt er für den Verein. Doch auch neben dem Platz wird er außerhalb der Lockdown-Zeit immer wertvoller. Wenn er verletzt ist oder aus anderen Gründen nicht in der Stammelf steht, massiert er die Waden seiner Teamkollegen am Rande von Spielen und Trainingseinheiten. In der Kabine steht sogar eine eigene Liege.

Kerkemeier musste zuletzt beim SuS Niederbonsfeld oft verletzt pausieren

„Ich musste in letzter Zeit oft verletzungsbedingt pausieren. Da hat sich das einfach angeboten“, erzählt der 27-Jährige im Gespräch mit der WAZ. „Wenn man schwere Beine hat oder wenn die Wade zumacht, dann hilft es enorm, wenn jemand die schmerzenden Stellen sofort behandeln kann.“ In puncto Fitness könne man sich so große Vorteile gegenüber anderen Mannschaften verschaffen.

Das war auch der Gedanke von Trainer Stefan Kronen, als dieser seinen Mittelfeldspieler vor zwei Jahren fragte, ob er nicht in diese neue Doppel-Rolle schlüpfen wollte. Ein weiterer Faktor war das enorme Verletzungspech, mit dem der SuS zu kämpfen hatte. Immer wieder kamen zuletzt Spieler aus der zweiten Mannschaft zum Einsatz, die in der Kreisliga B spielt.

Kerkemeier erkundigt sich vor Spiel und Training nach Befinden der Kollegen

„In der Hinsicht hat uns das Glück nicht gerade verfolgt“, findet Kerkemeier, der nicht lange überlegen musste. Vor jedem Spiel und vor jeder Trainingseinheit erkundigt er sich, welche Spieler an Wehwehchen leiden. In Abhängigkeit von der Schwere der Verletzung entscheidet er über Intensität und Dauer. Damit die Fußballer sich danach nicht sofort wieder etwas zuziehen, gibt er ihnen Stabilisationsübungen mit auf den Weg.

Zur Physiotherapie kam er, nachdem er verschiedene andere Studiengänge ausprobiert hatte. „Ich habe einfach festgestellt, dass mir der Bereich Sport mehr liegt als Fächer wie Psychologie oder Management und Economics“, sagt er. Daher startete er eine Ausbildung. Seit einem Jahr ist Kerkemeier auch beruflich im gesundheitlichen Bereich tätig. Aktuell arbeitet er für die Osteopathie-Praxis Schreiner in Essen-Kupferdreh.

Möglichkeit, bei Rot-Weiss Essen zu arbeiten

Der Fußballer hätte sogar die Möglichkeit gehabt, bei Rot-Weiss Essen anzufangen. Im Rahmen seiner Ausbildung absolvierte er ein Praktikum in der Praxis von Christian Zetzmann, dessen Praxis schon seit längerer Zeit mit dem Regionalligisten zusammenarbeitet.

Nach dem Praktikum wollte Zetzmann ihn fest übernehmen. Kerkemeier lehnte jedoch ab. „Das war keine einfache Entscheidung. Allerdings hätte ich dann mit dem Fußball aufhören müssen.“ Seine Zukunft sieht er eher in der Alternativmedizin: „Ich kann mir gut vorstellen, mich als Osteopath selbstständig zu machen.“

Osteopath als Zusatzoption für den Physiotherapeuten

Die zusätzliche Ausbildung würde ihm noch mal weitere Möglichkeiten bieten, die ihm als normaler Physiotherapeut verschlossen seien: „Als Physiotherapeut stößt man oft an Grenzen. Zum Beispiel, wenn sich Kunden an der Schulter behandeln lassen, obwohl die Probleme von der Leber her rühren.“ Allerdings dauert die Weiterbildung noch mal fünf Jahre. Gut möglich, dass Kerkemeier doch noch mal für RWE aktiv wird, denn: „Was danach passiert, das kann ich jetzt noch nicht sagen.“

