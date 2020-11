Hattingen. Der bisher ungeschlagene SuS Niederbonsfeld zahlt im Kreispokal beim 2:7 gegen Bezirksligist Werden-Heidhausen Lehrgeld. Was er mitnimmt.

Die Serie ist gerissen oder zumindest einmal unterbrochen: der SuS Niederbonsfeld war bislang in der Saison noch ungeschlagen, rangiert in der Kreisliga A weiter auf dem ersten Platz. Doch im Kreispokal war nun in der dritten Runde Schluss, gegen den Bezirksliga-Zweiten SC Werden-Heidhausen hat die Elf von Trainer Stefan Kronen 2:7 verloren.

Der SuS Niederbonsfeld ist die Mannschaft, die das letzte Heimspiel unter den heimischen Vereinen vor dem Sport-Lockdown ab dem 2. November ausgetragen hat. Sie war im Sommer auch diejenige, die nach der ersten langen Pause im Juli wieder ein Freundschaftsspiel an der Kohlenstraße austrug.

Zuschauer bekommen etwas anderen Fußball geboten

„Auf dem Fußballplatz ist es am Wochenende wie die zweite Familie. Darauf müssen wir nun wieder verzichten. Das ist schon ein komisches Gefühl. Trotzdem sehen wir der Pause positiv entgegen und hoffen, dass alle gesund bleiben“, sagte Fußball-Abteilungsleiter Mike Schönweitz zu den Umständen. Der SuS freute sich noch einmal über die Zuschauer, die das Spiel gegen den Bezirksligisten in der Deilbach-Arena verfolgten.

SuS Niederbonsfeld verliert klar SuS Niederbonsfeld verliert klar Klare Niederlage für die Mannschaft von Trainer Stefan Kronen gegen den SC Werden-Heidhausen beim 2:7. Bilder aus der 1. Halbzeit. Foto: Walter Fischer

Es war etwas anderer Fußball, der geboten wurde, da die Gegner mit viel mehr Tempo und individuell stärkeren Spielern angereist waren. Doch mit seiner ersten Chancen ging der SuS erstmal in Führung. Nach einem Einwurf von Guido Amade verlängerte Felix Hoffmann den Ball und Timo Kemper, der schneller als sein Gegenspieler war, tunnelte Essens Keeper zum 1:0.

SuS Niederbonsfeld wird ein Elfmeter verwehrt

Kurz darauf sah sich der SuS dann schwer benachteiligt. „Im eigenen Strafraum liegt ein Gegner und hält den Ball mit der Hand, aber der Schiedsrichter hat uns den eigentlich klaren Elfmeter verwehrt“, schilderte Kronen. Es wäre womöglich das 2:0 für Bonsfeld geworden, was die Gegner eventuell verunsichert hätte.

So kam es aber in der Abwehr zu einem Abstimmungsfehler zwischen Amade und Corbinian Aus dem Siepen, der gegnerische Stürmer bedankte sich mit dem Ausgleich. Ein anderer durfte ein Solo aus dem Mittelfeld zeigen und drehte die Partie, beim dritten Gegentreffer stand SuS-Keeper Daniel Krause etwas zu weit vor der Torlinie. Die restlichen Gegentore fielen ebenfalls aus dem Spiel heraus, Karim Mokhdim konnte mit dem zweiten SuS-Treffer nur Ergebniskosmetik betreiben.

Trainer Stefan Kronen hat einen Plan

„Spielerisch haben wir trotzdem bis zum 2:5 mitgehalten. Die Gegner waren aber einfach effektiv und wir haben mehrere Chancen – egal ob ein Eins-gegen-eins, ein Pfostenschuss oder ein Gegner, der auf der Linie rettet – die nicht reingehen“, sagte Kronen. Was er aus dem Spiel mitnimmt? „In der Vorbereitung öfter gegen Bezirksligisten spielen, um auf schnelleres Tempo gefasst zu sein und noch besser mitzuhalten.“

So haben sie gespielt

SuS Niederbonsfeld – SC Werden-Heidhausen 2:7

Tore: 1:0 Timo Kemper (3.), 1:1 (19.), 1:2 (32.), 1:3 (53.), 1:4 (57.), 1:5 (63.), 2:5 Karim Mokhdim (76.), 2:6 (89.), 2:7 (90.).

SuS: Krause, Amade, Angerstein, Kemper, Lindemann, T. Berger, Kerkemeier (82. Rexhepi), Gabriel (46. Mokhdim), Aus dem Siepen (70. Cziesla), Hoffmann, Babai (70. Heine).

