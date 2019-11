Hattingen. Die Fußballerinnen des SuS Niederbonsfeld sind im Niederrheinpokal am klassenhöheren SV Eintracht Solingen mit 2:6 gescheitert.

Für die Fußballerinnen des SuS Niederbonsfeld ist in Runde zwei die erstmalige Teilnahme am Niederrhein Pokal beendet. Sie verloren am Ende in der Höhe deutlich mit 2:6 (1:3) gegen den klassenhöheren SV Eintracht Solingen.